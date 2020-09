Stand: 26.09.2020 15:49 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Corona: Viele Schüler im Kreis Pinneberg in Quarantäne

Einzelne Corona-Fälle führen im Kreis Pinneberg dazu, dass dort in der kommenden Woche etwa 200 Schüler in Quarantäne sind - weitere sollen zuhause bleiben und per Homeschooling unterrichtet werden. Konkret geht es um sechs Schulen in Barmstedt, Elmshorn, Halstenbek, Pinneberg, Tornesch und Wedel. An fünf der Schulen ist ein Schüler erkrankt - meist müssen die direkten Mitschüler der Klasse sowie weitere Schüler und Lehrkräfte, die Kontakt mit dem Infizierten hatten, in Quarantäne. Außerdem müssen an zwei Schulen auch die Parallelklassen zu Hause bleiben. An einer Schule greifen die Maßnahmen, weil ein Jugendlicher als Verdachtsfall gilt. Der Vater war positiv getestet worden. Wenn das Ergebnis seines Kindes vorliegt, entscheidet das Gesundheitsamt über weitere Schritte.

Corona-Quarantäne: Diese Schulen und Jahrgänge sind betroffen

Gottfried-Semper-Schule in Barmstedt : eine 8. Klasse in häuslicher Isolation.

: eine 8. Klasse in häuslicher Isolation. Erich Kästner Gemeinschaftsschule in Elmshorn : eine 13. Klasse in Quarantäne.

: eine 13. Klasse in Quarantäne. Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek in Halstenbek : eine 5. Klasse in Quarantäne.

: eine 5. Klasse in Quarantäne. Schulzentrum Nord in Pinneberg : eine 7. Klasse in Quarantäne, Parallelklasse im Homeschooling.

: eine 7. Klasse in Quarantäne, Parallelklasse im Homeschooling. Johannes-Schwennesen-Schule in Tornesch : eine 3. Klasse in Quarantäne, Parallelklassen in Quarantäne

: eine 3. Klasse in Quarantäne, Parallelklassen in Quarantäne Gebrüder-Humboldt-Schule in Wedel: eine 6. Klasse in Quarantäne

Gesundheitsamt empfiehlt: Masken auch während des Unterrichts tragen

Gesundheitsamt des Kreises empfiehlt wegen der aktuellen Lage dringend, dass alle Schüler Alltagsmasken den ganzen Tag über in der Schule tragen - also auch während des Unterrichts.

