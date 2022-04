Corona-Verordnung in SH wird fast unverändert verlängert Stand: 26.04.2022 15:11 Uhr Die derzeitigen Corona-Regeln in Schleswig-Holstein bleiben noch weiter bestehen. Bis auf einige Anpassungen hat die Landesregierung die aktuelle Corona-Bekämpfungsverordnung bis einschließlich 28. Mai verlängert.

Neu sind Anpassungen bei den Testvorgaben in Einrichtungen der Eingliederungshilfe. Ab dem 1. Mai müssen sich dort Beschäftigte nicht mehr verpflichtend auf Corona testen. Die Begründung der Regierung: Das Schutzniveau durch die einrichtungsbezogene Impfpflicht und die im Vergleich zur Altenpflege geringere Vulnerabilität der Bewohner erfordern die Testpflicht nicht mehr. Für Besucher, die weder vollständig geimpft noch genesen sind, gilt in Einrichtungen der Eingliederungshilfe weiterhin eine Testpflicht. Zudem müssen Beschäftigte und Besucher in geschlossenen Räumen auf Verkehrsflächen und in Gemeinschaftsräumen weiterhin einen Mundschutz tragen.

Die meisten Regeln bleiben bestehen

Die Änderungen werden zum 1. Mai 2022 in Kraft treten. Alle anderen Vorgaben werden bleiben. So muss in Schleswig-Holstein beispielsweise weiter eine Maske in Bussen, Bahnen oder Taxen getragen werden. Besucher in Krankenhäusern müssen - wie bisher auch - in geschlossenen Räumen eine FFP2-Maske tragen. Die Regeln für Pflegeheime oder Kindertagesstätten bleiben ebenfalls bestehen. Und auch die Empfehlung, eine Maske aufzusetzen, wenn es in Innenräumen eng wird oder es zu Gedränge kommt, spricht die Regierung weiterhin aus.

