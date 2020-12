Travemünde für Tagestouristen am Wochenende gesperrt Stand: 16.12.2020 18:28 Uhr Lübeck verschärft die Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus. Neben der Ausweitung der Maskenpflicht gibt es ein Verbot für Tagestouristen in Travemünde.

Ab morgen (17.12.) gilt eine neue Allgemeinverfügung in Lübeck. Demnach dürfen nur noch Menschen in den Stadtteil Travemünde, die einen triftigen Grund dafür haben. Dazu gehören Menschen, die in Lübeck gemeldet sind, aber auch diejenigen, die in Travemünde arbeiten müssen oder dort Verwandte aus dem engsten Familienkreis haben. Wer also etwa aus dem Nachbarkreis Ostholstein kommt und am Wochenende an der Strandpromenade flaniert, macht sich strafbar. Diese Regelung gilt für das gesamte Seebad Travemünde, inklusive Priwall, jeweils von Donnerstag bis Sonntag, bis in den Januar hinein.

Zu viele Touristen aus Mangel an Freizeitmöglichkeiten

Zum Hintergrund sagte Bürgermeister Jan Lindenau (SPD), dass so der Tagestourismus in Travemünde begrenzt werden solle, damit die Abstandsregeln besser eingehalten werden könnten. Das Problem sei, dass aus Mangel an Freizeitaktivitäten in der Vergangenheit zu viele Menschen nach Travemünde gekommen seien. Die Infektionszahlen stiegen in der Hansestadt zuletzt deutlich. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt aktuell bei 171 (Stand Mittwochabend).

