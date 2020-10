Corona-Tests für Rumänen in Wesselburen laufen an Stand: 01.10.2020 11:54 Uhr In Wesselburen (Kreis Dithmarschen) haben heute Vormittag freiwillige Corona-Tests für die rumänische Gemeinschaft in der Stadt begonnen. Die Rumänen sind von 28 Corona-Fällen betroffen.

In der ersten Stunde seien rund 50 Menschen zu den ganztägig laufenden Tests auf dem Praxisgelände eines Ärzteehepaares gekommen, sagte Dithmarschens Landrat Stefan Mohrdieck: "Einige waren schon vor der angekündigten Zeit da, weil sie auch zur Arbeit wollten. Wir sind jetzt um 9 Uhr angefangen. Vielleicht müssen wir noch mal eine andere Tageszeit überlegen, wenn wir jetzt nicht genügend Zulauf haben. Aber das werden wir alles beurteilen, wenn wir den heutigen Tag ausgewertet haben." Ergebnisse der Tests werden erst für Freitag oder Sonnabend erwartet.

Viele arbeiten für Lohnunternehmen

In Wesselburen leben rund 3.400 Menschen. Darunter sind etwa 500 Rumänen, die teilweise in Großfamilien in beengten Verhältnissen zusammenleben. Sämtliche aktuellen 28 Corona-Fälle in der Stadt betreffen nach Angaben von Bürgermeister Heinz-Werner Bruhs (CDU) die rumänische Gemeinschaft.

Viele der Rumänen arbeiten für Lohnunternehmer, die ihre Mitarbeiter am Morgen im Bus zu der Teststation brachten. Die Tests gehören zur Strategie des Kreises, um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus in Wesselburen einzudämmen.

Parallel Tests in der Grundschule

Parallel begannen in der Grundschule von Wesselburen ebenfalls Corona-Tests bei Schulkindern, nachdem es dort einen Corona-Fall gegeben hatte. Zwei Schulen hatten sämtliche Schüler vorsorglich in den Heimunterricht geschickt.

