Corona-Studie in Lübeck: "Lockerungen sind ein Muss"

Die Schulen sind geöffnet, immer mehr Kinder gehen wieder in den Kindergarten, es gibt weitere Lockerungen im Tourismus: Die Corona-Einschränkungen in Schleswig-Holstein werden zurückgefahren. Das ist möglich, da die Infektionszahlen weiterhin niedrig sind. Ein Team von 50 Wissenschaftlern will herausfinden, ob die Öffnungen den niedrigen Stand der Infektionszahlen möglicherweise wieder kaputt machen könnten - am Beispiel der Region Lübeck. Dafür lassen sich mehr als 3.000 Probanden in Abständen immer wieder auf das Virus testen. Die Studie läuft seit etwa einem Monat. Nun liegt ein Zwischenergebnis vor.

Corona-Studie: Wie wirken sich die Lockerungen aus? NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 08.06.2020 12:00 Uhr Autor/in: Hauke von Hallern Ein Team von Wissenschaftlern aus Lübeck untersucht, wie sich die Lockerungen auf die Infiziertenzahlen auswirken. Nun liegt ein erstes Zwischenergebnis vor.







Forscher: Nur geringe Dunkelziffer in Lübeck

Mittlerweile hat das Forscherteam alle Probanden einmal getestet. Mit der sogenannten PCR-Methode kann eine aktive, bestehende Infektion nachgewiesen werden. Laut dem Zwischenergebnis war kein einziger Probant positiv. Für die Wissenschaftler ist das ein klares Anzeichen dafür, dass die Dunkelziffer der Corona-Infizierten in Lübeck und Umgebung gering ist.

"Das zeigt, dass der Lockdown wirklich gut gewirkt hat", sagt Studienleiterin Christine Klein. "Es war ja immer so, dass wir es zum Glück mit niedrigen Zahlen hier in Lübeck zu tun hatten. Und auch unter den Lockerungen, die es jetzt gibt, gab es bisher offensichtlich keinen größeren Anstieg", sagt Klein. Ihr zufolge ist die Studie international einmalig, weil sich Forscher bislang auf Städte und Regionen konzentrierten, in denen die Infektionsraten hoch sind.

Institutsleiterin: "Wachsam bleiben und weiter testen"

Die Lockerungen in Schleswig Holstein seien nun nicht nur angebracht, sondern "fast schon ein Muss", meint Klein, Leiterin des Instituts für Neurogenetik am Lübecker Standort des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH). "Ich glaube nur, man muss extrem wachsam bleiben und einfach weiterhin testen", sagt Klein. Auch kleinere Ausbrüche wie jüngst in Bremerhaven müssten "rechtzeitig erwischt" und "eingefangen" werden.

Mindestens die Hälfte der Teilnehmer hat viel Kontakt

Die Hälfte der Studienteilnehmer wurde nach der Alterstruktur zufällig aus der Lübecker Bevölkerung ausgewählt - die andere Hälfte aus Risikogruppen. Als Risikogruppe definieren die Forscher laut Klein Menschen, die viel Kontakt zu anderen Menschen haben - zum Beispiel Supermarktverkäuferinnen, Gesundheitspersonal oder Lehrer und Kitaangestellte.

Die Freiwilligen sollen noch drei weitere Male auf das Virus getestet werden, auch auf Antikörper. So wollen die Wissenschaftler herausfinden, wie sich die weitere Öffnung auf die Infiziertenzahlen auswirkt.

