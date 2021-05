Sieben-Tage-Inzidenz in Neumünster fällt schnell Stand: 14.05.2021 14:05 Uhr Noch vor wenigen Tagen hatte die Stadt Neumünster landesweit die höchste Sieben-Tage-Inzidenz. Überraschend schnell ging der Wert aber wieder zurück.

Seit Montag gilt in Neumünster die sogenannte Bundes-Notbremse. Hintergrund: Am Donnerstag vergangener Woche (6.5.) war die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt auf 114,7 angestiegen. Innerhalb von 48 Stunden hatte das Gesundheitsamt der Stadt 50 Corona-Neuinfektionen an das RKI gemeldet. "50 Personen hatten sich nahezu zeitgleich infiziert und fallen nun nahezu zeitgleich auch wieder aus der Statistik, da sie als genesen gelten", begründet Stadtsprecher Stephan Beitz den schnellen Rückgang. Mit Stand vom Donnerstag (13.5.) liegt die Inzidenz nur noch bei 32,4.

Regeln gelten noch bis Mittwoch

Strenge Kontaktverbote, Einkaufen nur noch mit Termin und Negativtest, Ausgangssperre - welche dieser Maßnahmen zum schnellen Erfolg geführt hätten, könne sich auch im Gesundheitsamt niemand genau erklären. Fest steht, so der Stadtsprecher, dass die Neumünsteraner noch etwas Geduld brauchen. Wenn der Wert weiter unter 100 bleibt, werde am Mittwoch kommender Woche (19.5.) die "Notbremse" aufgehoben. Dann wären beispielsweise Präsenzunterricht an Schulen und die Öffnung der Außengastronomie möglich.

