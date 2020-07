Stand: 21.07.2020 19:25 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Corona: Sechs Mitarbeiter eines Kieler Imbisses infiziert

In einem Kieler Imbiss haben sich mehrere Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Das hat die Stadt mitgeteilt. Zwei von ihnen leben in Kiel, weitere kommen aus Plön, Pinneberg und Hamburg. Die Infizierten und alle weiteren Beschäftigten befinden sich jetzt in Quarantäne. Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein sind mindestens sechs Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein sind mindestens sechs Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden.







Betreiber hat Imbiss sofort geschlossen

Das Gesundheitsamt ermittelt nun weitere mögliche Kontaktpersonen und überprüft die Gästelisten. Die Sprecherin der Stadt Kiel schätzt die Ansteckungsgefahr für Gäste, die Essen zum Mitnehmen bestellt haben, bislang als gering ein. Nach Angaben der Stadt hat der Betreiber den Imbiss bei Auftreten der ersten Fälle geschlossen. Nach Informationen der "Kieler Nachrichten" befindet sich der Imbiss im Kieler Hauptbahnhof.

