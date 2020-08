Stand: 27.08.2020 05:00 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Corona: Vorerst keine Lockerungen in Sicht

In der Corona-Krise wird es in Schleswig-Holstein vorerst wohl keine größeren Lockerungen geben. Die beiden derzeit gültigen und bis einschließlich 30. August befristeten Verordnungen zur Bekämpfung der Pandemie würden verlängert, teilte die Landesregierung am Mittwoch mit. Die Verlängerung der Corona-Bekämpfungsverordnung und der Quarantäneverordnung soll formal an diesem Freitag erfolgen. Die Landesregierung will mögliche Ergebnisse der heutigen Ministerpräsidentenkonferenz berücksichtigen.

Daniel Günther: Abstimmungsbedarf bei Teststrategien NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 27.08.2020 07:00 Uhr Autor/in: Grusnick, Anna Am Donnerstag will Kanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten über weitere Schritte in der Corona-Krise beraten. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hofft auf eine einheitliche Linie bei Teststrategien.







Keine größeren Änderungen zu erwarten

Inhaltliche Anpassungen könnten dann bis Mitte kommender Woche bei einer Überarbeitung der Verordnungen erfolgen, hieß es. Größere Anpassungen seien allerdings angesichts der derzeitigen Infektionszahlen nicht zu erwarten, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. Er erinnerte daran, dass Reiserückkehrer aus Risikogebietennach Schleswig-Holstein bereits nach der gültigen Regelung mindestens fünf Tage in Quarantäne müssen, bis das Ergebnis eines zweiten negativen Tests vorliegt. Damit folge Schleswig-Holstein den Empfehlungen der Mediziner und berücksichtige die Inkubationszeit. Zudem müssen sich Reiserückkehrer umgehend bei ihrem Gesundheitsamt melden. Wer sich nicht daran hält, dem drohen dem Sprecher zufolge hohe Bußgelder.

Günther: Strenges Regelwerk in SH könnte Vorbild sein

Die Ministerpräsidenten wollen heute mit Kanzlerin Angela Merkel in einer Video-Schalte über weitere Schritte in der Corona-Krise beraten. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hofft auf eine einheitliche Linie bei Teststrategien - und dass sich seine Länderkollegen ein Beispiel an den schleswig-holsteinischen Regeln für Reiserückkehrer aus Risikogebieten orientieren werden. Auch die bestehenden Corona-Schutzmaßnahmen bei Familienfeiern könnten nachjustiert werden. Hier sieht Günther die Verordnungen der Landesregierung als gute Grundlage für eine bundeseinheitliche Regelung: "Wir haben hier ein strenges Regelwerk bei uns in Schleswig-Holstein und von daher können wir vielleicht ja auch als Vorbild dienen", sagte Günther im Vorfeld des Treffens. Durch die klaren Maßnahmen sei es in Schleswig-Holstein gelungen, das Ausbruchsgeschehen in sehr geringem Umfang zu halten, so Günther.

Obergrenzen für Privat-Parties bundesweit unterschiedlich

Die Regeln für private Parties und Familienfeiern unterscheiden sich bundesweit zum Teil erheblich. So sind in Schleswig-Holstein bis zu 50 Teilnehmer in geschlossenen Räumen erlaubt, in Hamburg sind es nur 25, in Berlin hingegen 500.

