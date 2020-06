Stand: 15.06.2020 20:59 Uhr - NDR 1 Welle Nord

SH mit niedrigster Corona-Infektionsrate bundesweit

In Schleswig-Holstein stecken sich zur Zeit so wenige Menschen mit dem Coronavirus an wie in keinem anderen Bundesland. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts gibt es hier bundesweit die niedrigste Infektionsrate. Gerechnet auf 100.000 Einwohner haben die Gesundheitsämter in den vergangenen sieben Tagen 0,3 Neuinfektionen registriert. Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums lobte die Schleswig-Holsteiner für ihr Verhalten: "Das ist ein Erfolg aller Menschen in Schleswig-Holstein." Es sei aber nur eine Momentaufnahme. Damit die Zahl der Neuinfektionen niedrig bleibe, müssten die Schleswig-Holsteiner weiterhin konsequent die Abstands- und sonstigen Hygieneregeln einghalten.

Meiste Neuinfektionen in Bremen

Gleich hinter Schleswig-Holstein folgen in Sachen Corona-Infektionsrate Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Auch dort liegt sie - gerechnet auf 100.000 Einwohner - mit 0,4 und 0,5 niedrig. Die meisten Neuinfektionen gibt es nach Angaben des Robert Koch-Instituts in Bremen. Dort liegt die Quote bei über 10. Betrachtet man Deutschland insgesamt, haben mehr als ein Drittel aller Landkreise in den vergangenen sieben Tagen keine neuen Corona-Infektionen registriert.

Infektionen mit dem Coronavirus: Die aktuellen Zahlen

Laut der Landesmeldestelle, dem Institut für Infektionsmedizin der Universität Kiel, wurden seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 3.120 bestätigte Corona-Fälle (Datenstand 14.6.) gemeldet. Damit ist die Zahl der gemeldeten Sars-CoV-2-Fälle im Vergleich zum Vortag gleich geblieben.

