Corona: Rehagruppe für Covid-Patienten in Reinbek gestartet Stand: 03.08.2021 11:53 Uhr Beim TSV Reinbek gibt es eine erste Reha-Gruppe für Patienten, die nach einer schweren Covid-Erkrankung geschwächt sind. Die stellt die Trainer vor besondere Herausforderungen.

Alle haben ein beschädigte Lunge, manche dazu auch Probleme mit dem Herzen oder ihrem Gedächtnis: Wer eine schwere Covid-Erkrankung durchgemacht hat, ist meist sehr geschwächt und erschöpft. Um diesen Menschen zu helfen, wieder zu Kräften zu kommen, gibt es in Reinbek (Kreis Stormarn) nun ein spezielles Angebot im Sportverein. Der TSV Reinbek hat eine Post-Covid-Gruppe eingerichtet - Reha-Sport.

Die Herausforderung: "Bis heute ist nicht geklärt, was nach einer Covid-Erkrankung im Körper alles vonstatten geht", sagt Uwe Schneider, sportlicher Leiter des TSV Reinbek und verantwortlich für die Reha-Angebote. "Wir mussten selber erstmal ausloten, was wir mit diesen Patienten überhaupt machen können."

Teilnehmer zwischen 25 und 60 Jahren

Und das lässt sich nicht unbedingt von einem Patienten auf den anderen übertragen. "Was gemacht wird, wird am Anfang der Stunde entschieden", erzählt Schneider. Die Patienten müssten gucken, was sie genau in diesem Moment leisten können. "Der eine schaffte eine Viertelstunde ohne sich hinzusetzen, der andere sagt nach fünf Minuten, 'Ich brauche jetzt eine Pause." Die Patienten sind im Alter von 25 bis 60 Jahre alt. "Das ist schon anders als Herz- oder Lungensportgruppen", sagt Schneider.

Durch die Lungenschäden brauchen die Teilnehmer viele Pausen, haben auch sonst große Probleme ihren Alltag zu bewältigen. "Einige Patienten können nicht im Stehen arbeiten", berichtet Schneider. Deshalb steht für alle Muselkräftigung auf dem Programm. Ganz individuell, erstmal ohne Zusatzgewichte. Ein Thema ist auch Gedächtnisverlust. "Teilweise können die sich nicht die Übungen merken, man muss ihnen immer die Hinweise geben bei einzelnen Stationen, was sie dort machen sollen." Deshalb gehören zur Reha auch schon mal Gedächtnis-Spiele wie "Ich packe meinen Koffer".

