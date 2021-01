Corona-Regeln in SH: Sondersitzung des Landtages Stand: 07.01.2021 06:00 Uhr Das Parlament in Kiel diskutiert heute über die neuen Corona-Beschlüsse. NDR Schleswig-Holstein zeigt die Regierungserklärung Günthers ab 10 Uhr im Livestream.

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) will heute im Landtag eine Regierungserklärung zu den jüngsten Bund-Länder-Beschlüssen in der Corona-Krise abgeben. Das Parlament hatte zu dem Thema eine Sondersitzung einberufen, um über die zum Teil verschärften Maßnahmen zu beraten, die ab nächster Woche gelten. So dürfen sich die Angehörigen eines Haushalts künftig nur noch mit einer weiteren Person treffen, also nicht mehr zum Beispiel zwei Paare.

Umsetzung einzelner Punkte noch offen

Von den verschärften Kontaktbeschränkungen will das Land zwei Gruppen ausnehmen. Dies betreffe Kinder unter 15 Jahren, die von Familienangehörigen betreut werden, und die Pflege bedürftiger Angehöriger, sagte Sozialminister Heiner Garg (FDP). Die konkrete Umsetzung einzelner Punkte wie zum Beispiel Bewegungseinschränkungen in Corona-Hotspots muss noch geklärt werden. Außerdem bleiben Schulen und Kitas bis Ende des Monats weitgehend genauso geschlossen wie Gaststätten, die meisten Geschäfte und Freizeiteinrichtungen. Günther hatte die Verlängerung des Lockdowns mit den anhaltend hohen Infektionszahlen begründet.

Opposition kritisiert Impf-Management

Die oppositionelle SPD unterstützt die Verlängerung des Lockdowns. Die Sozialdemokraten wollen aber erreichen, dass die Vergabe von Impfterminen anders geregelt wird. Diese sind bisher per Internet und telefonisch zu bekommen, aber sehr schnell ausgebucht. Die SPD schlägt nun vor, die Impfberechtigten gezielt einzuladen.

Derzeit müssen sich Schleswig-Holsteiner im Internet oder über die Telefonnummer 116 117 für Impftermine anmelden. Am Dienstag waren die 15.000 Termine zur Erst- beziehungsweise Zweitimpfung nach Angaben des Gesundheitsministeriums binnen 24 Minuten vergeben.

Kritik kommt aus der Wirtschaft

Die Wirtschaft in Schleswig-Holstein hätte sich bei den Corona-Beschlüssen mehr Augenmaß gewünscht. Bereits jetzt sehen sich knapp zwei Drittel der Innenstadthändler in Existenzgefahr, warnt der Einzelhandelsverband Nord. Viele Einzelhändler im Land hätten sich gewünscht, dass der Lockdown früher gelockert wird. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) fordert, den Einzelhandel - trotz Lockdown - Schritt für Schritt, wieder zu öffnen. "Wir erwarten, dass hier mit Augenmaß rangegangen wird, denn der Einzelhandel hat sich bisher nicht als Hotspot für die Verbreitung des Virus erwiesen.

Neue Landesverordnung soll am Montag in Kraft treten

Im Landtag sollen nach Günthers Regierungserklärung die Beschlüsse des Corona-Gipfels von Bund und Ländern, aber auch über die Impfstrategie debattiert werden. Am Wochenende will das Kabinett in Kiel eine neue Landesverordnung mit den neuen Corona-Maßnahmen beschließen. Sie soll am Montag in Kraft treten.

