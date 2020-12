Corona-Regeln in SH: Einzelhandel darf Lieferservice anbieten Stand: 14.12.2020 14:42 Uhr Die Landesregierung hat über die ab Mittwoch (16.12.2020) gültigen Corona-Regeln informiert. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) war nicht dabei.

Günther hatte Kontakt zu einer Corona-positiv getesteten Person. Er hat sich selbst vorsorglich in Quarantäne begeben und wartet auf das Ergebnis eines PCR-Tests. So lange werde Günther auf öffentliche Termine verzichten, sagte ein Regierungssprecher. Für Günther sprach Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP), einer seiner Stellvertreter. Garg verwies erneut auf eine erforderliche "Solidarität untereinander". Quasi jeder habe Verwandte oder Bekannte, die zur Risikogruppe gehörten, so Garg. "Auch bei uns in Schleswig-Holstein haben sich die Inzidenzzahlen deutlich erhöht." Die Belastung der Gesundheitsämter sei nach wie vor hoch. Er wolle mit den ab Mittwoch (16.12.2020) gültigen Maßnahmen auch verhindern, dass das Gesundheitssystem in Schleswig-Holstein an seine Grenzen stoße.

Einzelhändler dürfen Abhol- und Lieferservice anbieten

Ab Mittwoch muss im nördlichsten Bundesland auch der Einzelhandel schließen - und das mitten im umsatzstärksten Zeitraum des Jahres. Einzelhändler dürfen laut Garg aber - wie in der Gastronomie - einen Abhol- und Lieferservice anbieten. Dies sei eine Möglichkeit, noch vom Weihnachtsgeschäft zu profitieren, so der Gesundheitsminister.

Garg: Niemand muss sich mit tonnenweise Toilettenpapier ausstatten

Bei Dingen des täglichen Bedarfes gebe es keine Einschränkungen. Supermärkte und Drogeriegeschäften beispielsweise bleiben geöffnet. "Niemand muss sich tonnenweise mit Hygieneartikeln wie Toilettenpapier ausstatten", sagte Garg. "Und es wird in Supermärkten auch genug Mehl und Trockenhefe geben", spielte der Minister auf rare Artikel im Frühjahrs-Lockdown an. Hamsterkäufe seien auch nun nicht nötig.

Verpflichtende Schnelltests in Alten- und Pflegeheimen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Alten- und Pflegeheimen müssen sich künftig zweimal pro Woche einem antigenen Schnelltest unterziehen. Dies gelte auch für externes Personal wie Reinigungskräfte, so Garg. Tests seien genug vorhanden. "Der Flaschenhals ist das Personal, das die Tests abnehmen kann", sagte der Minister. Das Land stelle Mittel zur Verfügung, um schnellstmöglich 10.000 Schulungen für Pflegepersonal durchzuführen.

Heime: Zwei Besucher müssen sich registrieren

Das Besuchsrecht in Alten- und Pflegeheimen soll auch über die Feiertage nicht über die Maßen eingeschränkt werden. Je zwei Menschen pro Heimbewohner müssen beim Heim jedoch als feste Besucher registriert werden. Damit will die Landesregierung verhindern, dass die Bewohner von sehr vielen unterschiedlichen Personen besucht werden. "Mein Ziel als Gesundheitsminister ist auch nicht, dass Menschen aus Kummer und vor Vereinsamung sterben", sagte Garg. Das aktuelle Besuchsrecht sei eine Lehre aus dem Frühjahrs-Lockdown mit einem kompletten Besuchsverbot, betonte der Gesundheitsminister.

Entwicklung der Corona-Fallzahlen in Schleswig-Holstein

Betretungsverbot in Kitas - Notfallbetreuung

Für Kitas gilt ab Mittwoch ein Betretungsverbot. Für Familien, in denen mindestens ein Elternteil einen systemrelevanten Job ausübt, und Alleinerziehende wird eine Notbetreuung angeboten. Das gelte auch für Kinder, die eine heilpädagogische Förderung nötig haben, und Kinder, die aus Kindeswohlaspekten eine Betreuung bräuchten, so der Gesundheitsminister. Die Regeln zur Notbetreuung gelten auch für Kinder der Schulklassen 1 bis 7. Für die älteren Schuljahrgänge gilt: Unaufschiebbare, abschlussrelevante Klausuren dürfen in dieser Woche noch geschrieben werden.

Garg: Eltern haben Anspruch auf Lohnersatz

Garg verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass Eltern, die von den Ausnahmeregelungen nicht betroffen sind, Anspruch auf Lohnersatz hätten. Über das Infektionsschutzgesetz sei geregelt, dass ein Anspruch auf bis zu 67 Prozent des Nettoeinkommens bestehe, wenn der Staat ein Betretungsverbot für Kitas ausspricht. Außerdem habe der Bundesgesetzgeber die Zahl der Kinderkranktage von 10 auf 15 pro Elternteil erhöht.

