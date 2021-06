Corona-Regeln in SH: Feste und Veranstaltungen werden größer

Corona-Regeln in SH: Die Feste werden größer Stand: 28.06.2021 05:00 Uhr Heute werden die Corona-Regeln in Schleswig-Holstein gelockert: Konzerte, Theater- und Kinovorstellungen sind im Innenbereich mit wieder bis zu 1.250 Teilnehmern erlaubt, im Außenbereich mit bis zu 2.500.

Die neuen Vorschriften, die die Landesregierung beschlossen hat, sollen bis zum 25. Juli gelten. Was in Schleswig-Holstein ab sofort möglich ist, lesen Sie ausführlich im Artikel "Neue Corona-Regeln in SH: Das ist erlaubt, das ist verboten".

Die neuesten Lockerungen

Veranstaltungen mit Gruppenaktivität und ohne feste Sitzplätze - beispielsweise Feste und Empfänge - dürfen unter Auflagen wieder mit bis zu 250 Personen in geschlossenen Räumen und mit bis zu 500 Personen draußen stattfinden.

außerhalb geschlossener Räume wird die zulässige Teilnehmerzahl auf erhöht, innerhalb geschlossener Räume auf . Unabhängig vom Modellprojekt können Diskotheken unter strengen Bedingungen wieder öffnen. Erforderlich sind u.a. ein Hygienekonzept, Kontaktdatenerhebung, Maskenpflicht, die Vorlage eines negativen Tests und die Beschränkung der Teilnehmerzahl auf maximal 125 gleichzeitig anwesende Personen - es gilt eine Quadratmeterbegrenzung von einer Person pro zehn Quadratmeter begehbarer Fläche.

Nicht überraschend - aber früher als erhofft

Für die Veranstaltungsbranche in Schleswig-Holstein kommen die Lockerungen nicht überraschend, aber früher als erhofft. Beim Schleswig-Holstein Musikfestival (SHMF) sind in diesem Jahr 156 Konzerte geplant sowie mehrere Musikfeste. SHMF-Sprecherin Laura Hamdorf freut sich über die Lockerungen: "Für das Schleswig-Holstein Musikfestival sind diese Lockerungen richtig super, weil sie sich in erster Linie auf die Atmosphäre der Konzerte auswirken. Also Open Air müssen jetzt gar keine Masken mehr getragen werden. Wir haben zwei Drittel unserer Konzerte Open Air, also rund 100 Veranstaltungen. Das ist dann schon richtig schönes Festivalgefühl ohne Einschränkungen, was wir alle sehr brauchen und genießen werden", meinte Hamdorf Mitte vergangener Woche.

"Auf dem richtigen Weg"

Zu großen Veranstaltungen gehört auch die Bühnentechnik, das Licht und der Ton. Denn nicht nur die Künstler selbst haben unter dem Corona-Lockdown gelitten, sondern auch diejenigen, die für das "Drumherum" verantwortlich sind. "Wir bewerten das als ein wirklich gewissenhaften, aber auch mutigen Schritt. Schleswig-Holstein nimmt da eine Vorreiterrolle im Bund ein und ermöglicht durch die Lockerungen natürlich, dass die Branche insgesamt und die Kultur wiederkommt. Ich denke, dass weitere Schritte folgen werden - behutsam und immer unter Beobachtung der Lage", sagt Christian Walsdorf von der Firma Opus Showtechnik aus Kiel. Der Vorstand des Kinoverbundes, Dennis Jahnke, spricht von einem Riesenschritt in die richtige Richtung. Jetzt arbeite man doppelt so gerne an neuen Saalplänen oder Hygienkonzepten.

