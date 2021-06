Corona-Regeln: Lockert Schleswig-Holstein weiter? Stand: 11.06.2021 10:36 Uhr Die Landesregierung informiert am Mittag über mögliche weitere Lockerungen der Corona-Regeln. Ein mögliches Thema könnte der Bereich Veranstaltungen sein. NDR.de überträgt die Pressekonferenz live.

Die aktuelle Corona-Bekämpfungsverordnung war am 31. Mai in Kraft getreten - darin enthalten: zahlreiche Öffnungsschritte für den Kultur, Sport-und Freizeitbereich. Außerdem wurden die Kontaktregeln im Innenbereich gelockert. Die Verordnung endet am kommenden Sonntag. Heute Mittag ab 12 Uhr will Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) zusammen mit Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) und Sozialminister Heiner Garg (FDP) bekannt geben, was sich von Montag an in Sachen Corona-Regeln für Schleswig-Holstein ändern wird.

Ende Mai hatte Günther angekündigt, dass die Verordnungen künftig im Zwei-Wochen-Rhythmus beschlossen werden sollen. Die Landesregierung hatte mehrfach betont, Öffnungsschritte seien abhängig von der Inzidenz, der Impfquote und der Lage in den Kliniken. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Schleswig-Holstein weiter gesunken und liegt aktuell bei 9,4.

