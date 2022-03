Corona: Prien will über Corona-Regeln an Schulen informieren Stand: 17.03.2022 13:33 Uhr In Schleswig-Holsteins Schulen entfällt ab Montag (21.3.) die Corona-Testpflicht - die Maskenpflicht soll jedoch erstmal bleiben. Bildungsministerin Prien gibt heute eine Pressekonferenz. NDR.de überträgt live.

Schülerinnen und Schüler können sich weiterhin freiwillig auf Corona testen. Die Maske bleibt jedoch an Schulen bis zu den Osterferien Pflicht. Das hat die Landesregierung Schleswig-Holstein gestern angekündigt. Elternbeiräte im Land reagieren unterschiedlich auf diese Pläne. Das Bildungsministerium will heute über die kommenden Maßnahmen informieren.

Maskenpflicht vor allem für junge Schüler hinderlich

Der Kreiselternbeirat der Grundschulen und Förderzentren Schleswig-Flensburg kritisiert ein Festhalten an der Maskenpflicht bis zu den Osterferien. Seit Jahren fehlten den Schülerinnen und Schülern der ersten Klassenstufen Mimik und Gestik der Lehrerinnen und Lehrer. Diese seien jedoch für die Entwicklung der Kinder extrem wichtig und darauf hätten sie nun lange genug verzichtet, so ein Sprecher. Statt zukünftig auf freiwillige Tests zu setzen, wäre es besser, die Testpflicht beizubehalten. Denn gerade in den vergangenen Tagen habe es auch in Schulen vermehrt Corona-Fälle gegeben.

Hohe Infektionszahlen sprechen für Testpflicht

Kritik kommt auch vom Kreiselternbeirat der Gymnasien Pinneberg. Er begrüßt aber, dass die Maskenpflicht erstmal bestehen bleibt - eben weil es gerade zahlreiche neue Corona-Fälle in den Schulen gab. Ähnlich äußerte sich auch eine Sprecherin vom Kreiselternbeirat der Gemeinschaftsschulen Pinneberg. Ihrer Meinung nach sei es möglicherweise sogar sinnvoll, die Maskenpflicht wegen der Reiserückkehrer über die Osterferien hinaus zu verlängern.

Bildungsministerium will über weitere Corona-Regeln an Schulen informieren

Bildungsministerin Karin Prien (CDU) will heute ab 15 Uhr über weitere Corona-Regelungen an Schulen informieren. Schon zu Beginn der Woche hatte Prien der Funke-Medingruppe gesagt, dass die Länder bei Bedarf eine Maskenpflicht im Unterricht verordnen können - auch nach dem 20. März. Zwar sollten bis spätestens Mai nach dem Willen der Länder an Schulen alle Einschränkungen, insbesondere auch die Pflicht zum Tragen von Masken und zu anlasslosen Testungen, entfallen. Aktuell aber sei eine bundesweite Regelung für den Basisschutz nötig.

