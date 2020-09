Stand: 23.09.2020 08:48 Uhr

Corona-Pandemie: Wie ist die Lage im Norden?

Wie entwickelt sich die Corona-Lage in Schleswig-Holstein? Was macht das Infektionsgeschehen? Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) wollen darüber heute Mittag in Kiel informieren. Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen ist mit Stand Dienstagabend um 38 Fälle im Vergleich zum Vortag gestiegen. Am Montagabend waren es laut Landesregierung 40 gemeldete Neuinfektionen - der höchste Wert seit dem 11. August. Damals hatte es 52 gemeldete Neuinfektionen gegeben.

Wir übertragen die Presse-Statements ab 13 Uhr live hier auf NDR.de.

