Stand: 23.09.2020 13:38 Uhr

Corona-Pandemie: Keine Lockerungen für SH

In Schleswig-Holstein wird es vorerst keine Lockerungen der Corona-Maßnahmen geben. Das hat Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) heute zusammen mit Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) in Kiel bekanntgegeben. Die Lockerungen des vergangenen Wochenendes werden vorerst die einzigen sein für die nächsten Wochen, so Günther. Man wolle erst sehen, was die Öffnungen gebracht haben.

Garg bedankt sich bei Bürgern

Auch der Gesundheitsminister sieht vorerst keine Lockerungen vor. Genau wie Günther bedankte er sich bei den Schleswig-Holsteinern für die Einhaltung aller Regeln - über 90 Prozent aller Bürger im Land würden sich an die Vorgaben halten. Nur das könne auch weiterhin ein niedriges Infektionsrisiko aufrecht erhalten.

Günther appellierte an die Schleswig-Holsteiner vor dem Beginn der Herbstferien: "Wenn Sie im Moment darüber nachdenken, verzichten Sie bitte auf einen Urlaub in den Herbstferien." Nirgends sei man derzeit so sicher wie hier, sagte der Ministerpräsident. Gerade der Blick nach Frankreich oder Spanien zeige drastisch steigende Infektionszahlen - zum Teil vergleichbar mit den Zahlen im April.

Dieses Thema im Programm: Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.09.2020 | 13:00 Uhr