Corona: Nur wenige Apotheken in SH bieten noch Schnelltests an Stand: 06.12.2021

Als die Tests im Oktober vorübergehend kostenpflichtig wurden, brach die Nachfrage drastisch ein. Infolgedessen hatten viele Apotheken ihr Angebot eingestellt. Nun sind die Tests wieder kostenlos, doch obwohl die Nachfrage deutlich ansteigt, gibt es derzeit nur noch rund 100 Apotheken, die die sogenannten Bürgertests anbieten. Im Sommer hatten noch knapp 600 Apotheken Schnelltests angeboten.

Testen für Apotheken sehr aufwendig

Hauptgrund für die geringe Bereitschaft der Apotheken ist der hohe Aufwand für das Personal. Normalerweise schafft eine Filiale zwischen 20 und 50 Abstriche am Tag. Hierfür fehlen in vielen Apotheken momentan aber die Kapazitäten, da laut Apothekerkammer andere Aufgaben Vorrang haben. Vielerorts bereite man die eigenen Impfangebote vor und immer mehr Filialen müssten sich mit gefälschten Impfzertifikaten auseinandersetzten. Probleme bei der Beschaffung der Schnelltests, aufgrund der knappen Verfügbarkeit am Markt, erschwerten die Situation zusätzlich.

Wenig Hoffnung auf Besserung

Laut Kammer dürfte sich auch in den kommenden Wochen nur wenig an der Situation ändern. Die Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner werden ihre Schnelltests daher in den meisten Fällen weiter in einem Testzentrum oder Testmobil machen müssen.

