Corona-Notbremse endet heute in Stormarn, morgen im Kreis Pinneberg Stand: 06.05.2021 00:01 Uhr Entspannung im Kreis Stormarn ab heute: Der Kreis hat die "Notbremse" des Bundes ab heute aufgehoben. Und ab morgen können auch die Menschen im Kreis Pinneberg wieder mehr Freiheiten genießen.

Weil die Sieben-Tage-Inzidenz inzwischen stabil über mehrere Tage hinweg unter 100 liegt, können ab heute im Kreis Stormarn die schärferen Corona-Maßnahmen aufgehoben werden. Laut Robert Koch-Institut (RKI) lag der Inzidenzwert im Kreis Stormarn mit Datenstand vom 3. Mai bei 84,8, und ging weiter zurück auf 70,0 am Mittwoch (5.5). Zuletzt war der Kreis am 26. April über der 100er-Marke. Für Landrat Henning Görtz (CDU) ist die Entscheidung, die Bundesnotbremse aufzuheben, eine wichtige und gute Nachricht: "Zahlreiche Familien geraten derzeit aufgrund der doppelten Herausforderung durch Kinderbetreuung oder Homeschooling und beruflicher Tätigkeit an ihre Belastungsgrenzen. Darum zählt jeder Tag, durch den wir diese Belastung verkürzen können." Der Kreis Stormarn musste wegen hoher Inzidenzwerte vom 24. April an die Notbremse ziehen.

Was ändert sich ab heute im Kreis Stormarn?

Die nächtliche Ausgangssperre von 22 Uhr bis 5 Uhr fällt nun wieder weg. Restaurants und Cafés dürfen draußen wieder Speisen und Getränke servieren - hierbei dürfen maximal fünf Personen aus zwei Haushalten an einem Tisch sitzen. Kunden müssen ihre Kontaktdaten hinterlassen. Gleiches gilt für die Geschäfte des Einzelhandels. Auch körpernahe Dienstleistungen sind wieder möglich.

In den Kitas und der Kindertagespflege gilt der Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen. Auch in den Schulen ändert sich einiges: Die Klassenstufen 1 bis 6 kehren in den Präsenzunterricht zurück, die Klassenstufen 7 und 8 in den Wechselunterricht. Für die Q1-Jahrgänge und die Abschlussklassen gibt es Präsenzangebote.

Der Kreis Pinnberg lockert ab Freitag

Nach geringerem Infektionsgeschehen hebt der Kreis Pinneberg als letzte Kommune in Schleswig-Holstein die schärferen Corona-Maßnahmen im Rahmen der Bundes-Notbremse auf. Wie das Landratsamt am Mittwoch mitteilte, werden die nächtliche Ausgangssperre und die strengeren Kontaktbeschränkungen zum Freitag zurückgenommen. Damit werden sich überall im Kreis Pinneberg - also auch auf Helgoland - wieder fünf Personen aus zwei Haushalten treffen können, und zwar rund um die Uhr. Auch die Außengastronomie darf dann wieder Gäste empfangen. Das Verbot des Ausschanks und Trinkens von Alkohol im öffentlichen Raum werde aufgehoben. Bislang geschlossene Einzelhandelsgeschäfte dürfen Kunden einlassen, wenn diese ihre Kontaktdaten angegeben haben.

Präsenzunterricht für die Jüngeren ab Freitag

Zuvor hatte die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner, an fünf aufeinander folgenden Tagen den Wert von 100 unterschritten. Gemäß der Notbremse darf dann ab dem übernächsten Tag wieder gelockert werden. Das Bildungsministerium in Kiel teilte mit, dass am Freitag neue Bestimmungen für den Schulbesuch in Kraft treten. Demnach gehen im Kreis Pinneberg die Schulklassen 1 bis 6 wieder in den Präsenzunterricht, die höheren Jahrgänge in den Wechselunterricht. Abschlussklassen erhalten Präsenzangebote unter Corona-Hygienebedingungen. Auch Einschränkungen im Kita-Betrieb werden dann wieder aufgehoben, wie der Kreis mitteilte. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis Pinneberg am Mittwoch mit 67,1 an.

Im Kreis Herzogtum Lauenburg gelten die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen schon seit vergangenem Sonntag nicht mehr.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.05.2021 | 08:00 Uhr