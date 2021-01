Corona-Mutationen in SH - Berliner Charité bestätigt Verdacht Stand: 16.01.2021 15:14 Uhr Zunächst war es ein Verdacht, jetzt gibt es die Bestätigung: Die mutierte Form des Corona-Virus ist auch in Schleswig-Holstein angekommen.

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde teilte am Vormittag mit, dass ein Berliner Labor bei einem Verdachtsfall eine Virusmutation nachweisen konnte. Einem Zeitungsbericht zufolge könnte sich der Mann während einer Spanien-Reise infiziert haben. Das Gesundheitsministerium prüft nach eigenen Angaben derzeit, ob die Quarantäne-Verordnung des Landes weiter verschärft werden kann, um mögliche Eintragungen der neuen Virus-Variante nach Schleswig-Holstein weiter zu begrenzen.

Weitere Informationen Schärfere Maßnahmen? Infektiologe setzt auf "letzten Appell" Jan Rupp vom UKSH in Lübeck berät auch die Landesregierung. Er macht Hoffnung für alle Bundesländer in Norddeutschland. mehr

Ergebnis aus Flensburg steht noch aus

Schneller als erwartet sei der Befund aus dem Institut für Virologie an der Berliner Charité gekommen, teilte der Infektiologe und Leiter des Rendsburger Corona-Lagezentrums Stephan Ott mit. Das Speziallabor habe bei der untersuchten Probe die typischen Mutationen für die zunächst in Großbritannien aufgetretene Variante gefunden. Die Wahrscheinlichkeit sei dementsprechend sehr hoch, dass es sich um die mutierte Form des Corona-Virus handele, so Ott. Einen Verdachtsfall gibt es auch in Flensburg. Eine Bestätigung des Berliner Labors steht hier noch aus. Experten befürchten, dass die Virus-Mutationen ansteckender sind als die schon bekannte Form.

Proben sollen gezielt sequenziert werden

Das Gesundheitsministerium kündigte an, das in Zukunft mehr positive Corona-Proben aus Schleswig-Holstein an der Berliner Charité auf mögliche Mutationen untersucht werden sollen - auch, um die Frage der Verbreitung besser beantworten zu können. Dabei wird das gesamte Erbgut des Virus gründlich daraufhin untersucht, ob es Mutationen gibt - und wenn ja, welche.

AUDIO: Untersuchungen auf Corona-Mutationen in SH (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.01.2021 | 15:00 Uhr