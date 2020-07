Stand: 31.07.2020 07:00 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Teststationen für Reiserückkehrer starten heute

Von heute an soll es im Land verschiedene mobile Corona-Teststationen geben. Das hat Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) gestern bei einer Landespressekonferenz in Kiel angekündigt. An diesen Stationen sollen Reiserückkehrer kostenlos getestet werden. Folgende Orte nannte Garg: der Kieler Hafen, der Fähranleger in Puttgarden, der Lübecker Hafen, der Busbahnhof in Neumünster und die Rastanlage in Ellund an der A7 an der Grenze zu Dänemark. Mit einem Testergebnis ist Garg zufolge in der Regel nach 24 Stunden zu rechnen.

Mobile Corona-Teststation in Kiel geht in Betrieb Schleswig-Holstein Magazin - 31.07.2020 19:30 Uhr Reiserückkehrer können sich seit Freitag an fünf Orten im Land auf das Coronavirus testen lassen - auch um Schwedenkai in Kiel. Reporterin Cassandra Arden berichtet von dort.







Teststationen in Bussen untergebracht

Die Teststationen werden zum Beispiel in Bussen untergebracht, die etwa neun Stunden an einem Standort stehen bleiben werden, sagte KVSH-Vorstand Ralph Ennenbach. Die Fahrzeuge wurden gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung organisiert. Pro Bus können jeweils bis zu 200 Tests täglich durchgeführt werden. "Reiserückkehrer bereiten das eine oder andere Problem", sagte Garg. Es sei kein Kavaliersdelikt, sich nicht an Quarantäne- und Melderegeln zu halten. Ab kommender Woche werde ein Corona-Test für Reiserückkehrer aus Risikogebieten Pflicht sein, so Garg. Er machte erneut auf ein drohendes Bußgeld aufmerksam.

Garg: "Schleichende Sorglosigkeit"

Garg machte noch einmal deutlich, dass sich Schleswig-Holstein mitten in der Pandemie befinde. Dass die Infektionszahlen seit einigen Tagen wieder steigen, habe "mit einer schleichend wachsenden Sorglosigkeit mancher Menschen zu tun", sagte der Gesundheitsminister. Es sei "keine Lapalie und auch nicht cool", sich nicht an die Abstands- und Hygieneregeln zu halten. "Ich bitte wieder um etwas mehr Vernunft und auch Rücksichtnahme."

