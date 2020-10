Corona-Risikogebiete: Was gilt wo in SH?

Die Allgemeinverfügung des Kreises Dithmarschen gilt vom 24. bis 30. Oktober für das ganze Kreisgebiet. Sie sieht unter anderem eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in den Innenstadtbereichen von Heide, Meldorf, Brunsbüttel, Marne und Wesselburen sowie im Ortszentrum von Büsum vor.

In Flensburg gelten die verschärften Regeln vom 25. Oktober bis 2. November. In der Innenstadt ist eine Mund-Nasen-Bedeckung erforderlich, unter anderem am Südermarkt, Nordermarkt, Holm sowie in der Roten Straße, Angelburger Straße (Fußgängerzone) und Großen Straße.

In den Städten Geesthacht und Schwarzenbek sowie in der Gemeinde Wentorf bei Hamburg sind in bestimmten Bereichen Mund-Nasen-Bedeckungen zu tragen. In Geesthacht betrifft dies die Fußgängerzone in der Bergedorfer Straße, in Schwarzenbek das Areal um den Ritter-Wulf-Platz und in Wentorf bei Hamburg einen Bereich um den Casinopark entlang der Hauptstraße.

Die Stadt Lübeck hat eine Allgemeinverfügung vom 27. Oktober bis 16. November erlassen. Die Maskenpflicht gilt auf der gesamten Lübecker Altstadtinsel (umgeben von den Straßen Kanalstraße, An der Untertrave, An der Obertrave Wallanlagen, Mühlen- und Krähenteich), auf diversen zuführenden Brücken sowie auf dem Holstentorplatz, der Puppenbrücke, dem Lindenplatz, am Bahnhof (inklusive Bahnhofsvorplatz) und ZOB (mit den angrenzen Straßenteilen (Hansestraße, Kreuzweg, Konrad-Adenauer-Straße). Im Stadtteil Lübeck-Travemünde und auf dem Priwall gilt die Maskenpflicht auf der Travepromenade, Vorderreihe, Fährvorplatz (Auf dem Baggersand), Fährvorplatz (Mecklenburger Landstraße/Priwall), Priwallpromenade und Fährvorplatz (Am Dünenweg/Priwall).

Die Stadt Neumünster war die erste in Schleswig-Holstein, die den Sieben-Tage-Inzidenzwert von 35 überschritten hatte. Dort gelten vom 16. bis 29. Oktober die Schutzmaßnahmen in der ganzen Stadt und eine Maskenpflicht in der Innenstadt und im Outlet-Center.

Nach einem Corona-Ausbruch in einem Hotel in Timmendorfer Strand hat der Kreis Ostholstein eine Maskenpflicht auf Promenaden, Seebrücken und im Ortskern sowie andere Beschränkungen erlassen. Da es sich aber um einen lokal begrenzten Ausbruch handele, ist es nach Ansicht des Kreises ausreichend, die Beschränkungen nur für den Ortsteil Timmendorfer Strand zu verhängen. Die Allgemeinverfügung gilt zunächst vom 23. bis 29. Oktober.