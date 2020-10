Corona-Maßnahmen: Was gilt wo in SH? Stand: 22.10.2020 16:20 Uhr Nach steigenden Infektionszahlen in SH gelten in mehreren Kreisen und Städten verschärfte Regeln. Einige Kommunen begrenzen die Maßnahmen lokal, andere nicht. Was gilt wo?

Der Erlass des Landes sieht unterschiedliche Schutzmaßnahmen vor - je nachdem, ob das Virus in der Bevölkerung breit zirkuliert oder nur lokal an einem Ort Infektionen auftreten. "Je weniger eingrenzbar die Infektionen sind und je weniger eine Quelle ermittelbar ist, desto eher sind allgemeine Maßnahmen der Kontaktbeschränkung zu begründen", heißt es im Erlass. Das Maßnahmen-Paket ist überall gleich, wird von den Kommunen örtlich aber unterschiedlich angewendet. Der Erlass sieht beim Überschreiten der 35-er-Marke grundsätzlich Folgendes vor:

Pflicht eine Mund-Nasen-Bedeckung überall dort zu tragen, wo Menschen länger oder dichter zusammen kommen zum Beispiel auf belebten Plätzen oder in Einkaufsstraßen

Sperrstunde in der Gastronomie ab 23 Uhr

Begrenzungen von Veranstaltungen wie privaten Feiern im öffentlichen Raum auf maximal 25 Teilnehmende und im privaten Raum auf 15 Teilnehmende

Begrenzung von Veranstaltungen wie Märkten auf maximal 500 Teilnehmende außen und 250 Teilnehmende innen

Stormarn: Kreisweit Sperrstunde, Maskenpflicht in drei Städten

In Stormarn geht die Kreisverwaltung von einem breiteren Infektionsgeschehen aus. Deshalb müssen die Schutzmaßnahmen im ganzen Kreisgebiet angewendet werden. In einigen Bereichen von Bad Oldesloe, Bargteheide und Ahrensburg muss knapp zwei Wochen lang jetzt ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Dithmarschen: Schutzmaßnahmen nur in Heide

In Dithmarschen hingegen geht die Kreisverwaltung von einem eingrenzbaren Infektionsgeschehen aus. Alle Schutzmaßnahmen gelten deshalb zunächst nur eine Woche und nur in der Stadt Heide. Dithmarschens Landrat Stefan Mohrdieck (parteilos) begründete dies damit, dass die meisten Fälle in der Kreisstadt registriert worden seien. Dort hatten sich unter anderem mehrere Personen auf einer Station im Westküstenklinikum (WKK) und in einer Tagespflege-Einrichtung für Senioren angesteckt. "In der Region drum herum sind es wirklich nur Einzelfälle", sagte Mohrdieck am Mittwoch.

Ostholstein: Vorbereitungen laufen

Ostholsteins Landrat Reinhard Sager (CDU) sagte am Donnerstagmorgen, es werde in Abstimmung mit dem Land geprüft, ob neue Corona-Regeln begrenzt auf Timmendorfer Strand eingeführt werden könnten. Allein dort sind etwa 30 Mitarbeiter eines Hotels infiziert.

Neumünster: Schutzmaßnahmen im Stadtgebiet

Die Stadt Neumünster war die erste in Schleswig-Holstein, die den Sieben-Tage-Inzidenzwert von 35 überschritten hatte. Es handelt sich um eine kreisfreie Stadt. Dort gelten die Schutzmaßnahmen in der ganzen Stadt und eine Maskenpflicht in der Innenstadt und im Outlet-Center.

Landesweit: Maskenpflicht auf Märkten

Die Landesregierung hat am Donnerstag die angekündigte Ausweitung der Maskenpflicht beschlossen. Demnach müssen Gäste und Beschäftigte in Gaststätten von diesem Sonnabend an durchweg eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Ausgenommen ist nur der Aufenthalt der Gäste am Tisch. Dies gilt für drinnen und draußen. Für Beschäftigte im Handel wird die Maskenpflicht ebenso festgeschrieben wie für Marktbeschicker und Kunden auf Wochenmärkten. Die Landesregierung entschied auch, dass das Tragen eines Kunststoffvisiers (sogenannte Face Shields) nicht mehr ausreicht, um die Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung zu erfüllen.

