Corona: Günther erwartet bei Bund-Länder-Treffen keine Lockerungen Stand: 15.11.2020 18:14 Uhr Morgen steht die nächste Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel an. Doch mit Lockerungen sei nicht zu rechnen, sagt Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther.

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) rechnet damit, dass bei dem Bund-Länder-Treffen eine erste Bewertung vorgenommen werden wird. Für mehr sei es noch zu früh. "Wir haben noch nicht genügend Zeit verstreichen lassen seit der letzten Konferenz, so dass wir nicht genau wissen, wie sich das Infektionsgeschehen durch die letzten Beschlüsse verändert hat", sagte Günther, "und die Frage, wie es nach November weitergeht, können wir erst bei einer Folgekonferenz, die mit Sicherheit in der darauffolgenden Woche stattfindet, genau bewerten." Damit teilt er die Einschätzung der meisten Länder-Chefs.

Eines steht laut Günther aber fest: Lockerungen wird es zu diesem Zeitpunkt aber nicht geben, die beschlossenen Maßnahmen gelten bis Ende des Monats. Günther sagte, er befürworte grundsätzlich bundesweit einheitliche Regeln, sei aber für regional differenziertes Vorgehen je nach Infektionslage.

Prien: Kein Grund, Schule pauschal zu schließen

Während bundesweit auch die Lage der Schulen kritisch in den Blick genommen wird, unterstrich Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU), es spreche nichts dafür, eine pauschale Schließung der Schulen zu fordern. Es gibt ihrer Meinung nach keinerlei Anzeichen dafür, dass Schulen Infektionstreiber seien. In Schleswig-Holstein sind nach Priens Angaben 90 Prozent der Schulen ohne Beeinträchtigung im sogenannten Corona-Regelbetrieb. In einer Pressemitteilung erklärte das Bildungsministerium am Sonntag zudem, dass nach den Ergebnissen einer Abfrage bei den Schulen etwa 95 Prozent der Schüler die Maske im Unterricht tragen würden.

Nach Druck aus SH: Auch indirekt betroffene Unternehmen werden unterstützt

Am Sonnabend hatten Ministerpräsident Günther und Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) einen Erfolg bei den Corona-Novemberhilfen verkündet: Nach langem Druck aus Schleswig-Holstein sollen Unternehmen, die nicht direkt vom Teil-Lockdown im November betroffen sind, ebenfalls unterstützt werden. Dazu gehören zum Beispiel Lieferanten, die Getränke zu den Restaurants, Kinos und Hotels bringen. Die Bedingung: Ihr Umsatz muss in diesem Monat um mindestens 50 Prozent eingebrochen sein. Buchholz zeigte sich zufrieden mit der Zusage des Bundes. "Das ist ein erheblicher Erfolg unseres Druckmachens, unseres Forderns in Richtung Berlin und wird hoffentlich verhindern, dass eine Vielzahl von Unternehmen in die Insolvenz gehen muss", sagte der Wirtschaftsminister, "ich bin dankbar, dass Berlin da ein Einsehen hatte."

