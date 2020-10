Corona: Maskenpflicht und Sperrstunde in Neumünster

Stand: 15.10.2020 16:47 Uhr

Neumünster hat als erste Stadt in Schleswig-Holstein den Inzidenzwert von 35 überschritten. Ab morgen gilt deshalb eine Maskenpflicht in der Innenstadt. Außerdem greift eine Sperrstunde in Kneipen.