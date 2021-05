Panne bei Impfterminvergabe mit Johnson & Johnson Stand: 14.05.2021 19:42 Uhr 10.000 Termine hat das Land am Freitag für über 70-Jährige mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson vergeben. Nach rund zehn Minuten die Meldung, alle seien vergeben. Die Meldung war eine Panne.

Schleswig-Holstein hat am Freitag Corona-Impftermine für weitere 10.000 Menschen freigegeben, die 70 Jahre oder älter sind. Diese konnten ab 17 Uhr unter www.impfen-sh.de jeweils für eines der 28 Impfzentren gebucht werden. Kaum mehr als zehn Minuten dauerte es, dann erschien die Meldung, alle verfügbaren Termine seien ausgebucht. Die Meldung war jedoch eine Panne. Rund 20 Minuten nach Freischaltung wurde die falsche Meldung angepasst. Tatsächlich waren um 17.45 Uhr noch 5.000 Termine frei, wie ein Sprecher des Sozialministeriums bestätigte. Zahlreiche Termine sind am Freitagabend laut Sozialministerium immer noch buchbar. An diesen Terminen, die für den 17. bis 23. Mai vergeben werden, wird der US-amerikanische Impfstoff von Johnson & Johnson verimpft.

Schon am Montag gab es eine Panne auf der Platfform. Für stornierte Termine sollte es ein neues Vergabeverfahren geben, das ab 7 Uhr freigeschaltet werden sollte. Doch so weit kam es nicht, die stornierten Termine waren bereits vor 7 Uhr schon wieder vergeben worden.

Nur eine Impfung vonnöten

"Die Impfkampagne läuft auf Hochtouren, trotzdem gibt es Menschen, die schon länger impfberechtigt sind, und bislang keinen Termin buchen konnten", sagte Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP). "Nun haben wir mit Johnson & Johnson die Möglichkeit, kurzfristig zusätzliche Kapazitäten zu aktivieren, um gerade der Gruppe der über 70-Jährigen, die noch keinen Termin beim Haus- oder Facharzt oder im Impfzentrum buchen konnten, ein zusätzliches Angebot zu machen", meinte Garg weiter.

Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt, das Präparat Janssen, wie der Handelsname des Impfstoffs von Johnson & Johnson heißt, regelhaft nur bei Personen über 60 Jahren einzusetzen. Das Mittel muss nur einmal geimpft werden.

In einem früheren Artikel wurde von ausgebuchten Terminen zehn Minuten nach Freischaltung berichtet. Der Artikel war Folge der Panne auf der Impfplattform. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.

Hinweis der Redaktion: In einer früheren Version haben wir geschrieben, dass es am 14. Mai Corona-Impftermine für weitere 10.000 Menschen der Prioritätsgruppe 2 gibt. Das stimmt so nicht. Richtig ist, dass an diesem Termin der Impfstoff Johnson & Johnson ausschließlich für über 70-Jährige Bürgerinnen und Bürger vorgesehen ist. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.

