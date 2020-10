Corona-Lage: Kreis Pinneberg besonders betroffen Stand: 25.10.2020 18:09 Uhr Viele Orte in Schleswig-Holstein reagieren auf die steigenden Corona-Zahlen. So wird die Einreise für Touristen nach Helgoland (Kreis Pinneberg) erschwert.

Ab Montag dürfen nur noch Urlauber kommen, die einen negativen Corona-Test besitzen, der bei Betreten des Schiffes nicht älter als 48 Stunden ist, teilte der Kreis Pinneberg am Sonntag mit. Besucher aus ausländischen Risikogebieten müssten sich für fünf Tage in Quarantäne begeben und dann noch einmal einen Test machen. Ausgenommen vom Betretungsverbot seien Menschen, die aus beruflichen Gründen oder zu Familienbesuchen einreisen oder über einen Wohnsitz auf Helgoland verfügen.

Strengere Corona-Regeln im Kreis Pinneberg

Der Kreis Pinneberg hatte als erster Kreis in Schleswig-Holstein den kritischen Inzidenzwert von 50 pro 100.000 Einwohner erreicht- nach den Daten des Robert Koch-Instituts. Damit treten laut Kreisverwaltung ab Montag verschärfte Corona-Regeln in Kraft - unter anderem strengere Kontaktbeschränkungen und eine Sperrstunde für Restaurants und Kneipen.

Ausweitung der Maskenpflicht im Kreis Herzogtum Lauenburg

Auch der Kreis Herzogtum Lauenburg überschritt eine kritische Schwelle und meldete einen Inzidenzwert von mehr als 35 pro 100.000 Einwohner. Das sorgt für eine Verschärfung der Maßnahmen, zum Beispiel die Ausweitung der Maskenpflicht auf bestimmte öffentliche Bereiche etwa in Geesthacht und Schwarzenbek.

Corona-Fälle in Schulen im Kreis Nordfriesland

In Husum (Kreis Nordfriesland) wurde derweil eine Schülerin der Unterstufe der Theodor-Storm-Schule positiv auf Corona getestet. Für 58 Kinder ordnete das Gesundheitsamt des Kreises die häusliche Quarantäne an, weil sie engeren Kontakt zu der infizierten Schülerin hatten. Auch an der Gemeinschaftsschule Husum Nord wurden zwei Kinder positiv auf das Virus getestet.

Nach den Zahlen des Robert Koch-Instituts hat inzwischen auch der Kreis Dithmarschen die 50er-Inzidenz gerissen. Der Kreis selbst rechnet allerdings anders - und gibt deshalb keine neue Allgemeinverfügung heraus.

