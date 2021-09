Kurz vor Schluss wieder Andrang auf Impfzentren Stand: 15.09.2021 18:15 Uhr Verstärkt durch die bundesweite Kampagne "Hier wird geimpft" und den Aufruf von Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) gab es am Mittwoch vor einigen Impfzentren in SH lange Warteschlangen.

In Flensburg konnte das Impfzentrum die Nachfrage am Mittwoch nicht bedienen, sodass einige Impfwillige gegen Ende sogar weggeschickt werden mussten. Zuvor standen rund 30 Menschen zum Teil mehr als zwei Stunden vor dem Tor. Der Leiter des Impfzentrums in Flensburg, Björn Staupendahl, spricht von Vollauslastung. "Menschen kommen mit und ohne Termin. Ich glaube, dass die Nachfrage zum Ende der Impfzentren noch mal steigt, um noch mal schnell auf einfachem Weg im Impfzentrum eine Impfung zu bekommen." Auch der Kreis Pinneberg berichtet von einer guten Nachfrage und die Stadt Kiel will in der kommenden Woche sogar wieder zusätzliche Impflinien einrichten.

Zweite Impfung beim Hausarzt

Biontech bleibt der mit Abstand beliebteste Impfstoff. Björn Staupendahl schätzt, dass 70 Prozent der Menschen mit dem mRNA-Impfstoff geimpft werden. Wer jetzt zum ersten Mal zum Impfzentrum kommt, muss sich dann für den zweiten Stich beim Hausarzt anmelden. Hierfür sei der Nachschub gesichert, heißt es von einigen Impfzentren. Aus diesem Grund werde das Vakzin von Biontech empfohlen, bei Moderna ist das offenbar nicht so klar. Nur etwa fünf Prozent der Impfwilligen wählen den Impfstoff von Johnson & Johnson, obwohl hiermit nur eine Impfung erforderlich ist.

Termin in Impfzentren nicht nötig

Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) hatte zuvor an bislang ungeimpfte Schleswig-Holsteiner appelliert, die Möglichkeit einer Impfung ohne Anmeldung in einem der landesweit 28 Impfzentren zu nutzen. Jeweils im Zeitraum von 13 bis 17.30 Uhr wird kein Termin benötigt, am Montag und Dienstag gilt das auch am Vormittag - mit Ausnahme des Impfzentrums Lensahn. Interessierte müssen ihren Personalausweis, eine Maske und - wenn vorhanden - ihren Impfpass mitbringen.

Die Impfquote im Norden

