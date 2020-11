Corona-Krise: Daniel Günther live bei NDR 1 Welle Nord Stand: 03.11.2020 12:31 Uhr Ministerpräsident Daniel Günther ist am Mittwoch (4.11.) live im Studio von NDR 1 Welle Nord und stellt sich den Fragen der Schleswig-Holsteiner.

Hätte es bei den Bund-Länder-Beschlüssen mehr Rücksicht auf regionale Pandemieverläufe geben müssen? Wann darf ich meinen Mannschaftssport wieder ausüben? Warum dürfen Friseur-Geschäfte öffnen, aber Hotels oder auch Theater und Kinos müssen schließen? Nichts beschäftigt die Menschen in Schleswig-Holstein derzeit mehr als das Coronavirus, der erneute "Lockdown light" und die Auswirkungen auf das öffentliche Leben. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) gibt am Mittwoch (4.11.) von 17 bis 18 Uhr auf diese und andere Fragen Antworten. Er ist live zu Gast bei Moderator Julian Krafftzig.

Fragestunde auch als Video-Livestream

Wir übertragen die Fragestunde auch als Video-Livestream in der kostenlosen NDR Schleswig-Holstein App und hier auf NDR.de/sh. Sie können ihre Frage stellen - entweder über den Messenger in der NDR SH App oder Sie schicken eine Mail an studio@wellenord.de.

Wir gehen davon aus, dass bei uns sehr viele Zuschriften an Daniel Günther eingehen und wir deshalb nicht jede Frage stellen und beantworten lassen können. Gibt es ähnliche Themen oder Zuschriften, werden wir sie zu einer Frage zusammenfassen.

Antworten im Video

Kurz nach dem Interview können Sie die Antworten des Ministerpräsidenten als Video in der kostenlosen NDR Schleswig-Holstein App und hier auf NDR.de/sh ansehen.

VIDEO: Daniel Günther: "Die Situation ist dramatisch" (3 Min)

