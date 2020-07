Stand: 22.07.2020 20:02 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Corona-Krise: Wenn das Karussell nicht mehr dreht

Sie haben Tradition - die Jahrmärkte. Schaustellerfamilien verdienen dort seit vielen Generationen ihr Geld. Im Norden fallen die Volksfeste aber wegen der Corona-Pandemie aus. Die meisten Schausteller stehen seit den Weihnachtsmärkten ohne Einkommen da und bangen um ihre wirtschaftliche Existenz. Bei Matthias Böttger aus Rehm-Flehde-Bargen im Kreis Dithmarschen drehen sich ohne Großveranstaltungen und Märkte seine zwei Kinderkarussels nicht. Auch die Imbiss- und Ausschankwagen bleiben in der Halle. Nur einen Imbisswagen konnte er in Husum einsetzen. Es war seine einzige Einnahmequelle in den vergangenen drei Wochen. "Ich war noch nie so lange am Stück zu Hause. Wir sind sonst von März bis Dezember unterwegs. Ich werde verrückt", sagt Böttger.

Kein Jahrmarkt, kein Umsatz für Schausteller Schleswig-Holstein Magazin - 22.07.2020 19:30 Uhr Anstatt wie sonst 300.000 Euro hat Schausteller Matthias Böttger in diesem Jahr nur 3.000 Euro Umsatz gemacht. Wegen der Corona-Pandemie wurden fast alle Volksfeste abgesagt.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Offener Brief an die Bundeskanzlerin Merkel

Im vergangenen Jahr hatten die Böttgers 300.000 Euro Umsatz gemacht. Dieses Jahr sind es bis jetzt 3.000 Euro. Das reicht nicht mal für die Fixkosten eines Monats, wie er sagt. Mit einem Kredit zahlt Böttger aktuell sein neues Fahrgeschäft und die Lagerhalle ab. "Ich hatte schon schlechte Zeiten, war fast pleite, konnte aber immer selbst entscheiden. Jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll", sagt der Schausteller, der einen offenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) geschrieben hat.

Porträt 03:01 Schleswig-Holstein Magazin Jahrmarkt-Nostalgie von vor 100 Jahren Schleswig-Holstein Magazin Stöbert man in Rico Raschs Jahrmarkt-Sammlung, begibt man sich in eine andere Zeit. Aus den über 5.000 Jahrmarkt-Exponaten soll nun eine Ausstellung entstehen. Video (03:01 min)

Damit will er auf die angespannte Lage seiner Branche hinweisen. In Schleswig-Holstein gibt es 230 Betriebe. Jeder zweite steht laut Schaustellerverband vor der Insolvenz, wenn Herbst- und Weihnachtsmärkte auch noch ausfallen sollten.

Protest in Stuttgart geplant

"Zwar gibt es Überbrückungshilfen vom Bund und auch die Landesregierung hat Hilfspakete aufgelegt, aber das Geld reicht für viele Betriebe nicht aus", sagte ein Sprecher des Schaustellerverbandes. Am Donnerstag wollen die Schausteller mit einem Korso aus 500 Zugwagen in Stuttgart protestieren - mit dabei auch Schausteller aus Schleswig-Holstein. Auch die Böttgers nehmen teil. Kommende Woche besprechen die Schausteller ihr Hygienekonzept mit Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP). Ihre Hoffnung ist, dass sie in diesem Jahr mit ihren Fahrgeschäften noch Geld verdienen können.

Weitere Informationen Coronavirus in SH: Videos, Infos, Hintergründe Die Auswirkungen der Pandemie des Coronavirus Sars-CoV-2 in Schleswig-Holstein dauern an. Hier finden Sie Videos, Informationen und Hintergründe zu dem Thema. mehr Corona-Hilfe: Kein Antrag für Schausteller genehmigt Für Hamburgs Schaustellerinnen und Schausteller gibt es kaum Hoffnung. Nach Informationen von NDR 90,3 ist noch keiner der 52 Corona-Hilfe-Anträge für Jahrmarktsverpflegung oder Karussells genehmigt worden. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.07.2020 | 17:00 Uhr