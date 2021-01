Corona: Irritationen um Zeugnisvergabe in SH sind beseitigt Stand: 22.01.2021 14:02 Uhr Beschlossen ist: Schüler sollen ihre Abschlüsse trotz Corona machen. Zunächst stehen aber die Halbjahreszeugnisse an, und da gab es Irritationen. Die sind nun ausgeräumt.

Im Anschluss an die Kultusministerkonferenz am Donnerstag hat Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) erläutert, dass die in diesem Jahr erworbenen Abschlüsse denen früherer und späterer Jahrgänge gleichwertig sein sollen - und gegenseitig anerkannt werden. "Wir wollen, dass die Schülerinnen und Schülern in diesem von der Pandemie geprägten Schuljahr keine vermeidbaren Nachteile für ihre weitere Bildungsbiografie haben und vollwertige Schulabschlüsse erwerben", sagte Prien. Der Beschluss der Kultusminister sieht ein paar mögliche Maßnahmen vor, um die besondere Pandemielage zu berücksichtigen - die Prüfungstermine etwa könnten verschoben werden, um mehr Lernzeit zu gewinnen, oder die Zahl der Klassenarbeiten und Klausuren reduzieren. Das Bildungsministerium Schlesiwg-Holstein hat angekündigt, einige dieser Optionen in den kommenden Tagen umzusetzen.

Landeselternbeirat irritiert wegen Erlass

Die Halbjahreszeugnisse stehen aber für die gut 350.000 Schülerinnen und Schüler unmittelbar bevor. Da hatte ein Erlass des Bildungsministeriums für Verwirrung gesorgt: Demnach sollten die Zeugnisse persönlich abgeholt und nicht mit der Post verschickt werden - trotz des Gebotes, Kontakte wegen der Pandemie weitestgehend einzuschränken. Bei Volker Nötzold vom Landeselternbeirat der Grundschulen und Förderzentren sorgte die Ansage zunächst für Ärger. Am Donnerstagabend aber stellte das Bildungsministerium klar: Das ist nur eine von mehreren Möglichkeiten.

Zeugnisse nur in Ausnahmefällen per Post

Nach eigenen Angaben hat das Bildungsministerium den Schulen empfohlen, Eltern und Schüler zunächst nur per Telefon oder Videokonferenz zu informieren und das eigentliche Zeugnis zu einem späteren Zeitpunkt zu übergeben. Wenn das Zeugnis persönlich abgeholt wird, dann solle das unter hygienisch sicheren Bedingungen geschehen. Zusätzlich gebe es die Möglichkeit, unter Achtung des Datenschutzes eine Kopie des Zeugnisses per E-Mail zusenden zu lassen. Per Post sollen Zeugnisse aber nur in Ausnahmefällen versendet werden.

