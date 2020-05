Stand: 13.05.2020 17:26 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Corona-Infizierte in Schlachthof: Betreiber nimmt Stellung

Nachdem 137 Mitarbeiter eines Schlachthofs in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg), inklusive einiger Angehöriger, positiv auf das Corona-Virus getestet worden sind, hat sich die Betreiberfirma Vion zu Wort gemeldet. Das Unternehmen teilte auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein mit, dass es keine Kenntnisse darüber habe, dass Mitarbeiter mit Corona-Symptomen dazu gezwungen wurden weiterzuarbeiten. "Im Gegenteil: Als sich die ersten beiden Mitarbeiter mit Symptomen gemeldet haben, sind sofort die erforderlichen Gesundheitsmaßnahmen eingeleitet worden und die Mitarbeiter haben sich in ärztliche Betreuung begeben", heißt es in der Stellungnahme weiter.

Corona-Fälle in Schlachthof: Wer trägt Schuld? Schleswig-Holstein Magazin - 12.05.2020 19:30 Uhr Nachdem sich 130 Mitarbeiter eines Schlachthofs in Bad Bramstedt mit dem Coronavirus infiziert haben, weist auch das für deren Unterbringung zuständige Subunternehmen die Vorwürfe zurück.







Vion: Seit Anfang März "umfassende Schutzmaßnahmen"

Nach NDR Informationen sollen mehrfach Mitarbeiter unter Druck gesetzt worden sein weiterzuarbeiten, obwohl sie über Corona-Symptome geklagt und ihre Vorarbeiter davon in Kenntnis gesetzt hatten. Vion erklärte, man habe seit Anfang März "umfassende Schutzmaßnahmen zur Verhinderung von Infektionsketten durch das Corona-Virus am Arbeitsplatz eingeführt und umgesetzt" - unter anderem Mindestabstände von 1,5 Metern, Abtrennungen oder das Tragen eines Nasen-Mund-Schutzes.

Mindeststandards im Wohnbereich sollen vertraglich geregelt sein

Kritik gibt es vor allem daran, dass die beengte Unterbringung der Mitarbeiter die Ausbreitung des Virus begünstigt haben könne. 77 der infizierten Personen leben in einer Sammelunterkunft in einer ehemaligen Kaserne in Kellinghusen (Kreis Steinburg). Sie arbeiten über den Subunternehmer DSZ (Deutsche Schlacht und Zerlegung) bei Vion. Dieser Subunternehmer ist auch für die Unterbringung der Mitarbeiter zuständig.

Die DSZ wies die Vorwürfe am Dienstag zurück, man lege höchste Standards für die Unterbringung der Arbeitskräfte fest. Vion sagte hierzu, es gebe Verträge mit den Subunternehmern, dass diese Mindeststandards im Wohnbereich der Werkvertragsbeschäftigten einhalten müssen. Sollten in diesem Bereich Mängel festgestellt werden, könne man Verträge mit den Unternehmen beenden.

Nach Klage-Androhung will Vion nun eine "konstruktive Lösung"

Nachdem Vion dem Kreis Steinburg zuvor mit einer Klage gedroht hatte, versucht das Unternehmen nun offenbar, die Lage zu beruhigen. Geschäftsführer Bernd Stange habe ein "Deeskalationsschreiben" an den Kreis geschickt, teilte Vion mit. Man nehme von der Möglichkeit eines Verfahrens Abstand. Dem Schlachthof geht es darum, den Betrieb mit negativ getesteten Mitarbeitern wieder aufzunehmen. Die Sammelunterkunfft in Kellinghusen steht unter Quarantäne.

Vion stehe in Gesprächen mit den Gesundheitsbehörden, heißt es in der Stellungnahme. Man gehe davon aus, dass es eine "konstruktive Lösung" geben werde, um den Betrieb des Schlachthofs wieder zu starten.

