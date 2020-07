Stand: 31.07.2020 13:03 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Corona: In Heide gilt strenge Kontaktbeschränkung

Seit heute gilt sie, die neue Allgemeinverfügung für die Stadt Heide. Nachdem die Zahl der Corona-Infizierten innerhalb einer Woche gestiegen ist, gilt in der Kreisstadt Dithmarschens ein strenges Kontaktverbot. Es sieht vor, dass sich eine Person im öffentlichen Raum nur mit einer weiteren Person aus einem anderen Haushalt treffen darf. In der Innenstadt wurden neue Abstandssymbole und -aufforderungen auf die Straßen gesprüht. Landrat Stefan Mohrdieck (parteilos) hatte gestern bei einer Pressekonferenz die schärferen Regeln zur Eindämmung des Virus angekündigt.

Heide: Abstand halten in der Innenstadt Schleswig-Holstein Magazin - 31.07.2020 19:30 Uhr In der Dithmarscher Kreisstadt wurden neue neue Symbole auf die Straßen gesprüht. Die Botschaft in Heide ist klar: Es soll unbedingt Abstand gehalten werden. NDR Reporter Sven Jachmann berichtet.







Corona-Tests in Heide

Außerdem werden heute viele Menschen getestet, die sich bei den Infizierten in Heide möglicherweise haben anstecken können. Nach Angaben des Landrates wurden 300 Haushalte angeschrieben - rund 40 Menschen kamen bereits im Laufe des Vormittags, um sich am mobilen Corona-Bus testen zu lassen. Den Behörden geht es zunächst darum, erste Erkenntnisse zu sammeln, ob und wie schnell sich das Coronavirus verbreitet hat. Die freiwilligen und kostenlosen Tests werden heute bis 18 Uhr durchgeführt, die Ergebnisse sollen 24 Stunden später vorliegen.

Landrat will ein dauerhaftes Zentrum an der Westküste

Danach wird geprüft, ob weitere Corona-Tests notwendig sind und ob Bewohner, die nicht erschienen sind, noch einmal gezielt angesprochen werden. In dem Zusammenhang hat Dithmarschens Landrat Mohrdiek angekündigt, ein kostenloses Testzentrum dauerhaft an der Westküste einrichten zu wollen. So wie es in Neumünster oder Ellund der Fall ist. Es würden bereits Gespräche über die Kostenübernahme und den genauen Standort geführt.

Mit einem Stand von Freitagvormittag vermeldete der Kreis Dithmarschen zuletzt keinen Anstieg der Fallzahlen für den gesamten Kreis. Derzeit gebe es 46 Positivfälle in Dithmarschen, 5 davon befinden sich in klinischer Behandlung.

Downloads Coronavirus: Allgemeinverfügungen für Heide vom 30. Juli 2020 Allgemeinverfügung des Kreises Dithmarschen über Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 auf dem Gebiet der Stadt Heide. Download (295 KB)

Keine Veranstaltungen und teilweise Mundschutz

Für Heide gelten von heute an noch weitere strenge Regeln. So muss auf dem Wochenmarkt am Sonnabend eine Mund-Nasen-Bedeckung in der Zeit von 6 bis 13 Uhr getragen werden. Um außerdem den Mindestabstand in der Süderstraße und der Friedrichsstraße einzuhalten, sind die Aufsteller entfernt worden. Wie vorher angekündigt, dürfen in Heide vorerst auch keine öffentliche Veranstaltungen im Innen- und Außenbereich stattfinden. In der Kreisstadt leben knapp 22.000 Menschen. Die Allgemeinverfügung gilt vorerst bis zum 7. August.

Landrat reagiert auf Corona-Ausbruch in Heide Schleswig-Holstein Magazin - 30.07.2020 19:30 Uhr Wegen eines Corona-Ausbruches in Heide will der Landrat das Virus wieder eindämmen: zum Beispiel durch Maskenpflicht auf dem Wochenmarkt und verstärkte Kontrollen.







Maskenpflicht in Büsumer Innenstadt

Auch in Büsum müssen in der Fußgängerzone Masken getragen werden. Das Hygienekonzept für Alleestraße und Hohenzollernstraße gilt mit einer zweiten Allgemeinverfügung des Kreises von Freitag an.

