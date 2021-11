Corona: In Dänemark gilt ab Freitag wieder die 3G-Regel Stand: 10.11.2021 07:26 Uhr Nach zwei Monaten ohne Corona-Auflagen gilt in Dänemark von Freitag an wieder die 3G-Regel, wo viele Menschen zusammen kommen. Der Epidemierat hatte zuvor grünes Licht für die Pläne von Ministerpräsidentin Mette Frederiksen gegeben.

Im Innenbereich von Restaurants oder Bars, im Nachtleben, in Hallenbädern, Vergnügungsparks, Spielhallen, auf Konferenzen, Vorträgen, Messen und Tierschauen: Überall dort wird künftig in Dänemark wieder der Corona-Pass verlangt, der den 3G-Regeln entspricht. Hinzu kommen sämtliche Treffen, bei denen drinnen mindestens 200 oder im Freien 2.000 Menschen zusammenkommen. Bisher ist nicht davon die Rede, Corona-Kontrollen bei der Einreise nach Dänemark wieder einzuführen. Im September hatte Dänemark sämtliche Regeln aufgrund der hohen Impfrate im Land fallen gelassen.

Corona-Inzidenz in Dänemark bei 293,4

315 mit dem Coronavirus infizierte Menschen sind nach den Zahlen von Dienstag in Dänemark im Krankenhaus. Die Sieben-Tage-Inzidenz im ganzen Land liegt bei 293,4, in der Hauptstadt-Region Kopenhagen bei 451,5. In der Grenzregion liegen die Inzidenzen in den Kommunen bei 400 (Apenrade) und 345 (Tondern).

