Corona: Impfzentren in SH verkürzen Öffnungszeiten Stand: 30.07.2021 11:31 Uhr Weil die Nachfrage nach Covid-19-Impfungen zurückgeht, ändern die ersten Impfzentren ihre Öffnungszeiten: Sie reduzieren die Tage, an denen geimpft wird.

Im Westen des Landes gibt es schon ab kommender Woche veränderte Zeiten: Laut den Kreisverwaltungen von Nordfriesland und Steinburg bleiben die Impfzentren in Niebüll und Itzehoe montags und dienstags geschlossen. Eine Woche später gilt das auch für das Impfzentrum in Husum. Schon jetzt können für diese Tage keine Termine mehr gebucht werden.

Montags und dienstags herrscht Impf-Flaute

Auch andere Impfzentren im Land - wie zum Beispiel Lübeck - haben angekündigt, montags und dienstags keine Impfungen mehr anzubieten. Das sind offenbar die Tage, die den Menschen für eine Impfung am wenigsten passen, da dann die wenigsten Termine wahrgenommen werden - auch in den Zentren des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Büdelsdorf und Gettorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Kreisgeschäftsführer Thomas Strizl sagte, dass der Einbruch quasi über Nacht gekommen sei: Jetzt ließen sich an einigen Tagen nur noch 30-40 Menschen impfen. Deshalb müsse er nun die Mitarbeiter montags und dienstags nach Hause schicken. Laut Stritzel nehmen sie erstmal freie Tage, wie es mit dem Personal dann aber weitergeht, ist unklar.

Aber nicht alle Impfzentren im Land folgen derselben Regelung: Im Kreis Pinneberg etwa sind die Zentren Elmshorn und Priesdorf an einigen Tagen vormittags geschlossen. In Kiel hingegen ändert sich an den Öffnungszeiten vorerst nichts. Das Impfzentrum bleibt an jedem Tag geöffnet, unter anderem um Kreuzfahrtgäste impfen zu können, sagte eine Stadtsprecherin. Grundsätzlich gilt: Wer schon einen Termin hat - also auch an einem Montag oder Dienstag - wird den Termin wahrnehmen können oder rechtzeitig angerufen, um einen Alternativtermin zu vereinbaren.

Etwa 54 Prozent der Schleswig-Holsteiner vollständig geimpft

Gut jeder Zweite in Schleswig-Holstein ist vollständig geimpft - fast zwei Drittel haben mindestens die erste Spritze bekommen. Das ist der Grund, dass in vielen Orten der Andrang in den Zentren schon in den vergangenen Wochen nachgelassen hatte. So schätzte der Verantwortliche für das Impfzentrum Husum, dass sie dort zuletzt zu rund 80 Prozent ausgelastet waren. Dort, aber auch an anderen Standorten, können sich Menschen ab 12 Jahren auch ohne Termin impfen lassen. Ende September sollen dann landesweit alle Impfzentren geschlossen werden.

