Corona-Impfungen in SH auch zwischen den Jahren möglich Stand: 22.12.2021 19:26 Uhr Schleswig-Holstein drückt weiter aufs Tempo: Die Impfstellen sind auch zwischen Weihnachten und Neujahr geöffnet. Außerdem hat das Land Sonderimpfaktionen am zweiten Weihnachtstag und für Silvester angekündigt.

Termine für die Corona-Schutzimpfungen können ab Donnerstag gebucht werden. Zusätzlich zu den regulären Terminen zwischen den Feiertagen wird an den Impfstellen in Kiel, Kropp, Prisdorf und Lübeck am 26. und 31. Dezember jeweils von 11 bis 15 Uhr geimpft. Unter impfen-sh.de gibt es Termine sowohl für Erst- als auch für Boosterimpfungen. Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) wirbt dafür, das Angebot zu nutzen.

AUDIO: SH drückt bei Corona-Impfungen weiter aufs Tempo (1 Min) SH drückt bei Corona-Impfungen weiter aufs Tempo (1 Min)

Mehr als jeder Dritte in SH ist inzwischen geboostert

Für die Auffrischungsimpfung gilt jetzt nur noch ein Mindestabstand von drei Monaten zur Zweitimpfung. Bisher haben sich 36,5 Prozent der Menschen in Schleswig-Holstein boostern lassen. Garg verweist darauf, dass Schleswig-Holstein das vom Bund vorgegebene Etappenziel schon übertroffen habe: Rechne man die bundesweit angepeilten 30 Millionen Booster-Impfungen aufs Land herunter, seien das eine Million und 50.000 Impfungen - laut Garg liegt Schleswig-Holstein jetzt schon 10.000 Impfungen über der Zielmarke.

