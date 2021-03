Corona-Impfungen: Wer bekommt jetzt AstraZeneca in SH? Stand: 04.03.2021 15:12 Uhr Die Ständige Impfkommission hat am Mittag empfohlen, den AstraZeneca-Impfstoff auch an über 65-Jährige zu verimpfen. Gesundheitsminister Garg will sich daran halten. Was das für die Prioritätsgruppe 2 bedeutet, ist offen.

Beschäftigte in Kitas und Grundschulen sowie chronisch Kranke oder geistig Behinderte unter 65 Jahren: Sie gehören zu den Menschen, denen Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) noch am Vormittag angekündigt hatte, dass sie ab kommenden Dienstagnachmittag online einen Termin für eine Corona-Impfung mit AstraZeneca vereinbaren können. Fast 200.000 solcher Termine sind im März und April zu vergeben, wenn die Lieferzusagen eingehalten werden.

Doch die Entscheidung, nun auch die Prioritätsgruppe 2 gegen Corona zu impfen, hing damit zusammen, dass AstraZeneca bis dahin nicht für Menschen über 65 freigegeben war. Denn es sind längst nicht nicht alle älteren Menschen geimpft - wer über 80 Jahre alt ist, soll eigentlich zuerst geschützt werden. Sie gehören zur Prioritätsgruppe 1.

Wie die Entscheidung der Ständigen Impfkommission vom Mittag, die Altersbeschränkung für AstraZeneca aufzuheben, nun in Schleswig-Holstein umgesetzt wird, ist nicht klar. Eine Antwort auf eine entsprechende Anfrage des NDR Schleswig-Holstein steht noch aus.

Garg: "Wir werden uns strikt an die Stiko-Empfehlungen halten"

In der Pressekonferenz hatte sich Garg allerdings schon grundsätzlich zu so einer möglichen Entscheidung positioniert: "Wenn es Änderungen der Stiko-Empfehlungen gibt für den Impfstoff AstraZeneca, dann werden wir uns selbstverständlich darauf einstellen und auch umgehend informieren", sagte Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP), angesprochen auf diese Möglichkeit. Man werde sich strikt an die Stiko-Empfehlungen halten, so Garg.

Online-Buchung für Menschen über 80 bald wieder möglich

Auf der Pressekonferenz hatte Garg auch eine Änderunge für die über 80-Jährigen angekündigt: Aktuell können sie nur telefonisch einen Impftermin vereinbaren - nach Aufforderung. Dafür verschickt das Gesundheitsministerium nach und nach bis Mitte März Einladungsbriefe mit persönlicher PIN. Im Laufe der kommenden Woche werde es wieder zusätzlich die Möglichkeit geben, die Termine online zu vereinbaren, kündigte das Ministerium an. Der genaue Starttermin werde noch bekannt gegeben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.03.2021 | 17:00 Uhr