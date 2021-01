Corona-Impfung in SH: Land bietet zusätzliche Termin-Hotline an Stand: 08.01.2021 14:07 Uhr Die Corona-Impftermine sind nach wie vor begrenzt. Allerdings sollen Impfberechtigte künftig eine zusätzliche Nummer wählen können, um einen Termin vereinbaren zu können. Die bundesweite Hotline war häufig überlastet.

Schleswig-Holstein schaltet eine zusätzliche Hotline für Corona-Impftermine frei: Nachdem viele Menschen bei der 116 117 nicht durchkamen, soll nun laut Gesundheitsministerium ab Dienstag, 8 Uhr eine weitere Nummer geschaltet werden. Dann werden 19.600 Termine vergeben. Unter der kostenlosen, landeseigenen Hotline 0800 455 655 0 können Impftermine vereinbart werden. Weiterhin ist es auch möglich, die Webseite www.impfen-sh.de zu nutzen. Allerdings weist das Ministerium darauf hin, dass die Termine nach wie vor begrenzt sind.

Schleswig-Holstein bekommt weitere Impfdosen

Bundesweit erhalten die Länder von Freitag an weitere Dosen des Biontech/Pfizer-Impfstoffes. In Schleswig-Holstein sind es nach Ministeriumsangaben 24.000 weitere Dosen - das soll die Menge sein, die dann auch jede Woche bis Mitte Februar zu erwarten ist. Insgesamt hat Schleswig-Holstein bislang rund 48.000 Impfdosen erhalten.

VIDEO: Corona-Pandemie: Welche Impfstoffe gibt es? (6 Min)

Die Möglichkeit, aus einer Ampulle Impfstoff sechs statt wie bisher angenommen fünf Impfdosen zu ziehen, wird in Schleswig-Holstein laut Gesundheitsministerium schon genutzt. Die Europäische Arzneimittelagentur hatte Freitag offiziell empfohlen, diese Möglichkeit auch in den Beipackzettel zu schreiben.

Impf-Termine waren schnell vergeben

Etwa 24.000 Schleswig-Holsteiner (Stand 07.01.) wurden laut Gesundheitsministerium bislang gegen Covid-19 geimpft. Diese Impfungen erfolgten zum einen durch mobile Impfteams und in Krankenhäusern, wie ein Ministeriumssprecher sagte. Außerdem wird seit dem 4. Januar auch in 15 Impfzentren im Land geimpft. Die Impftermine dafür waren nach der Freischaltung innerhalb einer knappen halben Stunde belegt.

AUDIO: Landeseigene Impfhotline soll Termin-Frust vermeiden (1 Min)

Abgestuftes Verfahren für die Impfung

Die Impfung ist für die Menschen kostenlos, unabhängig von der Krankenversicherung - die Kosten übernimmt der Bund. Wer allgemeine Fragen klären will, kann sich an das Bürgertelefon unter (0431) 797 000 01 wenden - oder per E-Mail an corona@lr.landsh.de.

Die Impfung wird der Bevölkerung in einem abgestuften Verfahren zugänglich gemacht: Um die besonders vulnerablen Gruppen zu schützen, hatte die Ständige Impfkommission (STIKO) eine Priorisierung empfohlen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn verkündete daraufhin, dass die Priorisierung in der Praxis in nur drei Gruppen erfolgt - nicht in fünf, wie die STIKO in ihrer Empfehlung vorsieht. Die Landesregierung Schleswig-Holstein hat angekündigt, die Bevölkerung durch Presseinformationen und in den Sozialen Medien zu informieren, welche Gruppe wann an der Reihe ist.

Höchste Priorität Personen ab 80 Jahren

Personen, die in stationären Einrichtungen für ältere oder pflegebedürftige Menschen behandelt, betreut oder gepflegt werden oder tätig sind

Pflegekräfte in ambulanten Pflegediensten

Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen wie Intensivstationen, Notaufnahmen, Rettungsdienste, als Leistungserbringer der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung, Impfzentren und in Bereichen mit infektionsrelevanten Tätigkeiten

Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen, die Menschen mit einem hohen Risiko behandeln, betreuen oder pflegen (etwa Hämato-Onkologie und Transplantationsmedizin) Hohe Priorität Über-70-Jährige

Personen mit Trisomie 21, mit Demenz oder geistiger Behinderung, nach einer Organtransplantation

Enge Kontaktpersonen von solchen pflegebedürftigen Personen, die über 70 Jahre alt sind, an Trisomie 21 oder einer geistigen Behinderung (bzw. Demenz) leiden oder nach einer Organtransplantation ein hohes Infektionsrisiko haben.

Kontaktpersonen von Schwangeren

Personen, die in stationären Einrichtungen für geistig behinderte Menschen tätig sind oder bei ambulanten Pflegediensten regelmäßig geistig behinderte Menschen behandeln, betreuen oder pflegen

Personen, die in Bereichen medizinischer Einrichtungen mit einem hohen oder erhöhten Expositionsrisiko in Bezug auf das Coronavirus tätig sind, insbesondere Ärzte und sonstiges Personal mit regelmäßigem Patientenkontakt, Personal der Blut- und Plasmaspendedienste und in Testzentren

Polizei- und Ordnungskräfte, die im Dienst, etwa bei Demonstrationen, einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt sind.

Personen im öffentlichen Gesundheitsdienst und in relevanten Positionen der Krankenhausinfrastruktur

Personen, die in Flüchtlings- und Obdachloseneinrichtungen leben oder tätig sind Erhöhte Priorität Über-60-Jährige

Personen mit folgenden Krankheiten: Adipositas, chronischer Nierenerkrankung, chronischer Lebererkrankung, Immundefizienz oder HIV-Infektion, Diabetes mellitus, Herzerkrankungen, Schlaganfall, Krebs, COPD oder Asthma, Autoimmunerkrankungen und Rheuma

Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen mit niedrigen Expositionsrisiko (Labore) und ohne Betreuung von Patienten mit Verdacht auf Infektionskrankheiten

Personen in relevanter Position in Regierungen, Verwaltungen und den Verfassungsorganen, in Streitkräften, bei der Polizei, Feuerwehr, Katastrophenschutz und THW, Justiz

Personen in relevanter Position in Unternehmen der kritischen Infrastruktur, Apotheken und Pharmawirtschaft, öffentliche Versorgung und Entsorgung, Ernährungswirtschaft, Transportwesen, Informationstechnik und Telekommunikation

Erzieher und Lehrer

Personen mit prekären Arbeits- oder Lebensbedingungen

