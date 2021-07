Corona-Impfung in SH: Garg setzt auf unkomplizierte Angebote Stand: 09.07.2021 12:49 Uhr Inzwischen haben mehr als 61 Prozent der Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner mindestens eine Impfung erhalten. Damit es noch mehr werden, setzt Gesundheitsminister Garg auf unkomplizierte Angebote und Aufklärung.

Insgesamt laufe die Impfkampagne in Schleswig-Holstein nach wie vor sehr ordentlich, sagte Heiner Garg (FDP) am Freitag bei NDR Info mit Blick auf die aktuellen Quoten. Mehr als 42 Prozent der Schleswig-Holsteiner haben inzwischen den vollen Impfschutz. Genau so solle es weitergehen, und zwar vor allem mit Aufklärung und niedrigschwelligen Impfangeboten. Menschen, die einer Impfung weiter kritisch gegenüberstünden, gewinne man nicht, indem man ihnen eine Prämie verspreche, sondern durch Aufklärung über die Vorteile, betonte Garg. Und der größte Vorteil sei, dass man sein altes Leben zurückerhalte, wenn sich möglichst viele Menschen impfen ließen.

Impfen an vielen Orten und in verschiedenen Stadtteilen

Möglichkeiten dafür gibt es in den 28 Impfzentren, in denen vielfach inzwischen auch offene Aktionen ohne Termin angeboten werden. An mehr als 50 Orten wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums bereits sogenannte Quartiersimpfungen mit mobilen Teams durchgeführt. Ähnliche Aktionen laufen derzeit auch an Unis und Fachhochschulen sowie für Erntehelfer.

Garg wünscht sich Stiko-Empfehlung für Kinder

Für das Erreichen des vom RKI genannten Impfziels müssten aber auch Kinder ab 12 Jahren verstärkt geimpft werden, so der Minister. Er sei definitiv der Auffassung, dass man diese Altersgruppe brauche. Und er sei maximal verärgert, dass es von der Ständigen Impfkommission noch keine entsprechende Empfehlung dazu gebe, sagte Garg.

