Corona-Impfung in SH: Ab Montag können sich alle registrieren Stand: 11.06.2021 13:00 Uhr Schleswig-Holstein hat die Impfpriorisierung aufgehoben. Ab Montag (14. Juni) können sich alle Impfwilligen um einen Termin für eine Corona-Impfung bemühen und im Impfzentrum ihrer Wahl im Land anmelden.

Gesundheitsminister Heiner Garg zog in einer Pressekonferenz am Freitag eine positive Bilanz der Impfkampagne. Er sehe weiter Fortschritte. "Exakt jeder zweite Schleswig-Holsteiner hat mindestens die Erstimpfung bekommen", sagte der FDP-Politiker und fügte an: "Jede Impfung hilft, die Pandemie zu bewältigen." Auf www.impfen-sh.de wird ab Montag (13 Uhr) eine weitere Registrierungsphase gestartet. Dann können alle Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner ihr Wunsch-Impfzentrum wählen und ihre Daten hinterlegen. Sobald dann Termine verfügbar sind, werden diese automatisch per E-Mail zugewiesen. Die Zuweisung erfolgt per Zufallsgenerator.

Unterschiedliche Auslastung der Impfzentren

Bislang war das nur für Angehörige der ersten drei Prioritätsgruppen möglich. Die Registrierungsphase soll bis zum 17. Juni (13 Uhr) laufen. Für die Terminvergabe spielt es keine Rolle, wann sich innerhalb dieses Zeitraums Personen registrieren. "Es wird sich jetzt von Impfzentrum zu Impfzentrum unterscheiden, wann tatsächlich nicht-priorisierte Schleswig-Holsteiner ihren ersten Impftermin bekommen", sagte Garg. Als Grund nannte er, dass die Impfzentren unterschiedlich ausgelastet sind.

