Corona-Impfung: Wo man in SH einen Booster bekommen kann

In Praxen von Haus- und Fachärzten, offenen Impfaktionen und bald bei sogenannten Impfstellen. Die Kassenärztliche Vereinigung bietet auf ihrer Homepage eine Arzt-Suchfunktion, mit der sich gezielt nur jene Praxen finden lassen, die eine Covid-19-Schutzimpfung anbieten. Weil Praxen aber schnell überlastet sind, gibt es zusätzliche Angebote. An bis zu zehn Orten finden jeden Tag offene Impfaktionen statt, hier ist der Pieks ohne Termin möglich: Das Gesundheitsministerium in Kiel veröffentlicht jeweils auf seiner Homepage die Liste der Ort - und bietet auch einen Übersicht über die bisher schon geplanten Aktionen im November und Dezember. Bei den offenen Aktionen bilden sich allerdings manchmal lange Menschenschlangen - wer dort hingeht, muss also etwas Wartezeit planen. Bis Anfang Dezember werden außerdem 24 Impfstellen eingerichtet, sie sollen ähnlich wie Impfzentren funktionieren. Die Terminvergabe dafür beginnt am 25. November.

In folgenden Orten entstehen bis Anfang Dezember Impfstellen: Heide, Brunsbüttel, Flensburg, Itzehoe, Eutin, Heiligenhafen, Büdelsdorf, Norderbrarup, Kropp, Kiel Bad Segeberg, Norderstedt, Prisdorf, Bad Oldesloe, Glinde, Großhansdorf, Alt-Mölln, Geesthacht, Neumünster, Schönberg (Kreis Plön), Preetz, Lübeck, Husum und Niebüll. Zum Teil befinden sich diese an der gleichen Stelle wie die früheren Impfzentren und funktionieren für die Patienten auch ähnlich. Für diese Orte kann man sich ab 25. November einen Termin holen. Ab Anfang Dezember sollen sie ihren Betreib aufnehmen. Impfstellen, die vorher einsatzbereit sind, bieten offene Impfaktionen an.

Schon länger wird fünf Personengruppen in Schleswig-Holstein ein sogenannter Booster gegen das Coronavirus nahegelegt. Voraussetzung für alle: Die letzte Impfung muss mindestens sechs Monate her sein. Gespritzt wird dann der mRNA-Impfstoff von Biontech (Produktname: Comirnaty) oder Moderna (Spikevax). Konkret gibt es dieses Angebot bereits seit einiger Zeit für Menschen, die eine Immunschwäche haben oder deren Immunsystem wegen einer anderen Behandlung unterdrückt wird. Auch wer bisher mit Vektor-Impfstoffen geimpft wurde, kann nun eine Auffrischung mit einem mRNA-Impfstoff erhalten. Das Gleiche gilt für Bewohner und Mitarbeiter von Einrichtungen für Pflegebedürftige, Behinderte und andere vulnerable Gruppen - und medizinisches Personal sowie Mitarbeiter von Rettungsdiensten. Wer 60 Jahre alt ist oder älter, darf sich noch einmal impfen lassen - nach vorheriger Beratung durch einen Arzt.

Ja, auch wenn der Schwerpunkt erstmal auf älteren und vorerkrankten Menschen und medizinischem und pflegerischem Personal liegen soll. Die Gesundheitsministerkonferenz hat am Freitag beschlossen, dass auch allen anderen Geimpften eine Auffrischung angeboten werden kann, wenn die letzte Impfung lang genug her ist - und zwar "im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten und nach ärztlicher Beurteilung und Entscheidung". Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg hat im Interview mit NDR Schleswig-Holstein angekündigt, die Möglichkeit dafür zu schaffen: Es sollen die Zahl der mobilen Impfteams erhöht und lokale Impfstellen eingerichtet werden, um die niedergelassenen Ärzte zu entlasten.

Die Ständige Impfkommission (STIKO) rät allen Menschen ab 18 Jahren zu einer Auffrischungsimpfung - in der Regel sechs Monate nach der letzten Impfstoffdosis. Zuerst sollte dieser Booster jedoch Menschen mit einem besonderen Risiko angeboten werden. Dazu zählen nach Ansicht der Stiko: Menschen mit Immunschwäche, Menschen ab 70 Jahren, Senioren, die in Pflegeeinrichtungen leben oder betreut werden, Pflegepersonal in der ambulanten, teil- und vollstationären Pflege, medizinische Mitarbeiter mit Patientenkontakt. Die Stiko rät auch dazu, Erstimpfungen zu priorisieren.

Laut dem Impfquotenmonitoring des RKI gibt es aktuell (18.11.) etwa 208.000 Menschen in Schleswig-Holstein, die eine Booster-Impfung erhalten haben. Das entspricht 7,2 Prozent der Bevölkerung. Darunter sind 17,5 Prozent aller über 60-Jährigen.

Aktuell (Stand 18.11.) sind in Schleswig-Holstein 72,2 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. Weitere 2,4 Prozent haben bisher ihre erste Impfung erhalten. Im Bundesvergleich ist die Impfquote in Schleswig-Holstein überdurchschnittlich. Nur in Bremen (79,4 Prozent), im Saarland (74,2 Prozent) und Hamburg (73,3 Prozent) sind mehr Menschen vollständig geimpft. Auf ganz Deutschland bezogen liegt die Quote der vollständig Geimpften bei 67,8 Prozent. Im Vergleich mit anderen EU-Ländern, die ähnlich mit Impfstoff versorgt werden, zeigt sich, dass mehr möglich wäre: In Dänemark sind laut dem Statistikportal ourworldindata.org 76,2 Prozent vollständig geimpft, in Spanien 80,2, in Malta 83,5 und in Portugal 87,6 Prozent.

Die Impfquote wird aus der Zahl der Impfungen berechnet, die über das vom Robert Koch-Institut (RKI) entwickelte digitale Impfquotenmanagement gemeldet wurden. Je nachdem, wo die Impfung vorgenommen wurde, ist der Meldeweg länger oder kürzer - und entsprechend fehleranfälliger. Umfragen - auch vom RKI selbst - deuten daraufhin, dass mehr Menschen geimpft sind als in der Statistik erfasst wurde. Außerdem haben niedergelassene Ärzte mehr Impfungen abgerechnet als gemeldet. Es spricht also viel dafür, dass die Impfquoten in Deutschland in der Statistik niedriger sind als in der Realität - wie groß die Differenz ist, bleibt allerdings unklar.

Es gibt zugelassene Impfstoffe für Menschen ab dem Alter von 12 Jahren, Impfstoff-Studien für jüngere Kinder laufen. Die Ständige Impfkommission empfiehlt eine Impfung ab 12 Jahren. In den USA hat Biontechs Partner Pfizer seit Ende Oktober eine Zulassung des gemeinsamen Impfstoffs für Fünf- bis Elfjährige. Das Verfahren bei der Europäischen Arzneimittelagentur dazu läuft noch.