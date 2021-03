Corona-Impfung: Wo SH steht, wann mehr Impfstoff kommen soll

Noch immer sehr am Anfang: Derzeit haben nach den aktuellen Zahlen des RKI-Impfmonitorings mehr als 105.000 Menschen einen vollständigen Impfschutz - 3,6 Prozent der Bevölkerung haben also sowohl Erst- als auch Zweitimpfung erhalten (Stand 25.3., hier geht's zur Tabelle). Weitere 7,4 Prozent (214.000 Menschen) hatten schon ihren ersten Impftermin, müssen aber noch zu einem zweiten. Geimpft werden derzeit ausschließlich Menschen, die zur Prioritätsgruppe 1 (vor allem über 80-Jährige sowie pflegerisches und medizinisches Personal) und Prioritätsgruppe 2 (über 70-Jährige, Personen mit Vorerkrankungen mit hohem Risiko, Personen mit einem Beruf mit hohem Ansteckungsrisiko und Kontaktpersonen von Schwangeren und Pflegebedürftigen) gehören. Auch wenn Impfteams in allen Pflegeheimen waren, sind noch längst nicht alle über 80-Jährigen geimpft. Einen Überblick über den Impffortschritt in Schleswig-Holstein im Vergleich zu allen anderen Bundesländern finden Sie hier.

Aktuell ist nicht bekannt, wann wieder eine größere Menge Termine für Impfungen gegen Corona auf dem Portal www.impfen-sh.de freigeschaltet wird. Zuletzt wurden am Dienstag (23.3.) 60.000 Termine für Erst- und Zweitimpfungen vergeben - sie waren innerhalb von 50 Minuten ausgebucht, teilte das Gesundheitsministerium mit. Falls allerdings Impftermine storniert werden, könnten diese von Impfberechtigten über die Seite gebucht werden, so das Ministerium. Berechtigt sind Menschen ab 70, mit Vorerkrankungen, mit Berufen mit hohem Ansteckungsrisiko oder Kontaktpersonen von Schwangeren und Pflegebedürftigen - Angehörige der Prioritätsgruppen 1 und 2.

Weil die Warteplatz-Vergabe anders funktionierte als es vom Gesundheitsministerium angekündigt worden war. In einer Pressemitteilung hatte das Ministerium am Montag (22. März) geschrieben, dass es für Interessierte am Dienstag schon ab 16 Uhr die Möglichkeit gebe, "sich in einer Warteschlange für diese Termine einzureihen" und die Vergabe um 17 Uhr beginne. Auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein erklärte das Ministerium nun, dass alle Nutzer, die zwischen 16 Uhr und 17 Uhr den Wartebereich der Terminvergabeseite aufgerufen hätten, registriert worden seien - und anschließend um 17 Uhr per Zufallsgenerator einen Warteplatz erhalten hätten. Wer nach 17 Uhr die Seite aufgerufen hätte, habe einen Platz am Ende der Warteschlange erhalten.

Ab dem 6. April erhalten 1.500 niedergelassene Ärzte in Schleswig-Holstein Corona-Impfstoff- allerdings zunächst in sehr überschaubaren Mengen: Es sei davon auszugehen, dass jede Praxis nur etwa 20 Impfdosen pro Woche erhalten werde, teilte das Gesundheitsministerium mit. Einfach so einen Impftermin machen können Patienten dann allerdings noch nicht. Die Dosen sind laut Ministerium für durch Corona besonders gefährdete Patienten vorgesehen, die ihr Zuhause nicht mehr verlassen können - oder entsprechende Vorerkrankungen haben. Wer zur Prioritätsgruppe 2 gehöre, solle weiter über das Impfportal des Landes einen Termin buchen, bittet das Ministerium, sonst seien die Praxen schnell überlastet. Ab Mai soll es deutlich mehr Impfstoff geben - auch in den Praxen.

Aktuell ist AstraZeneca neben Biontech einer der beiden Impfstoff-Hersteller, deren Produkte in größeren Mengen in Schleswig-Holstein ankommen. Bis Ende März soll das Unternehmen nach aktuellen Plänen fast 195.000 Dosen geliefert haben - das wäre trotz mehrerer Kürzungen etwas mehr als ein Viertel aller bisher gelieferten Impfstoff-Dosen. Und AstraZenecas Impfstoff bleibt ein wichtiger Baustein in der Kampagne: Allein im zweiten Quartal sind laut der aktuelle Lieferprognose des Bundesgesundheitsministeriums größere Lieferungen vorgesehen - werden diese weiter nach der Bevölkerungsgröße verteilt, erhält Schleswig-Holstein in der Zeit von April bis Ende Juni zwischen 434.000 und 539.000 Dosen des Impfstoffs von AstraZeneca. Allerdings schreibt selbst das Ministerium darüber: "Änderungen sind nicht ungewöhnlich !!!"

Insgesamt wurden am Montag laut Gesundheitsministerium 11.520 Impftermine mit AstraZeneca in Schleswig-Holstein bis einschließlich Freitag zunächst abgesagt. Nach der Wiederaufnahme der Impfung mit AstraZeneca können die Termine an diesem Freitag doch wieder wahrgenommen werden - wer nicht kann oder an den vorherigen Tagen dran gewesen wäre, soll einen Termin Ende März oder Anfang April erhalten, erklärte das Gesundheitsministerium. Außerdem ist davon auszugehen, dass die Aussetzung für Verunsicherung gesorgt hat. Wie viele Menschen deshalb ihren Impftermin absagen oder nicht wahrnehmen, ist unklar. Am Freitagvormittag gab es kaum Absagen.

An Schleswig-Holstein sind nach des Bundes bisher mehr als 551.000 Impfdosen geliefert, aber laut Impfmonitoring des RKI nur fast 425.000 Dosen verimpft worden (Stand 25.3.) - eine genaue Aufstellung finden Sie hier. Das Aussetzen der AstraZeneca-Impfung für dreieinhalb Tage erklärt diese Lücke nur zu einem kleinen Teil. Schleswig-Holsteins Landesregierung hat sich entschieden, je nach Hersteller, unterschiedliche Menge zurückzulegen - für die Zweitimpfung und um bei Abweichungen von den Lieferplänen nicht sofort Termine absagen zu müssen. Bei Moderna sind das 50 Prozent, bei Biontech und AstraZeneca 20 Prozent. Doch auch schon vor der Aussetzung der AstraZeneca-Impfung hatte Schleswig-Holstein das Ziel noch nicht erreicht, bei AstraZeneca 80 Prozent des verfügbaren Impfstoffes zu verimpfen - es waren und sind nur etwa 50 Prozent. Dieser Rückstau soll nun aber laut Gesundheitsministerium nach einer Terminvergabe-Aktion Anfang März nach und nach abgebaut werden.

Sollten die Hersteller ihre Zusagen einhalten, wird die Impfstoff-Versorgung im Laufe des zweiten Quartals (bis Ende Juni) deutlich besser. Nach einer aktuellen Prognose erwartet die Bundesregierung allein im April 15 Millionen Impfdosen - Schleswig-Holsteins rechnerischer Anteil daran: Etwa 524.000 Dosen. Insgesamt wird in dem Zeitraum Lieferungen mit bis zu 71 Millionen Dosen der bisher zugelassenen Impfstoffe gerechnet. Für Schleswig-Holstein bedeutet das nach dem bisher üblichen Schlüssel etwa 2,4 Millionen Dosen - das würde rechnerisch für die vollständige Impfung von mehr als 1,3 Millionen Schleswig-Holsteinern reichen. Denn darunter wären mehr als 300.000 Dosen des Impfstoffs von Johnson & Johnson, der nur einmal geimpft wird. Im dritten Quartal gibt es demnach vier Millionen Dosen - das würde für weitere 2,3 Millionen Menschen reichen.

Nach Angaben der einzelnen Beteiligten deutlich mehr als eine Million Dosen pro Monat. Laut Land können die Impfzentren 500.000 Impfungen und mehr pro Monat, die niedergelassenen Ärzte laut Hausärzteverband nach "konservativer Schätzung" 400.000 Impfungen durchführen - deutlich mehr sei auch möglich. Wenn die oberen Prioritätengruppen geimpft sind, können auch die Betriebsärzte einsteigen. Die Apothekerkammer ist sich sicher, dass ihre Mitglieder zusammen mit dem Großhandel die Logistik hinbekommen, auch wenn viele Menschen gleichzeitig geimpft werden. Wenn die niedergelassenen Ärzte überlastet seien, könnten die ausgebildeten Apotheker in den 626 Apotheken nach einem Schnellkurs auch selbst impfen - wie es modellhaft auch zur Grippeimpfung schon geschehen ist, sagte ein Sprecher der Kammer. Wann wie viel über welchen Weg geimpft wird, das ist noch nicht klar. Das hängt auch von Vorgaben und Absprachen auf der Bundesebene ab.

Sie sollen weiter betrieben werden. Bis Ende September hat der Bund die Finanzierung zugesichert. Wenn genug Impfstoff da ist, geht es vor allem darum, möglichst schnell möglichst viele Menschen zu impfen. Wenn die Lieferungen wie geplant und gleichmäßig kommen, wären im zweiten Quartal 800.000 Impfungen in Schleswig-Holstein pro Monat möglich, im dritten etwa 1,3 Millionen. Die gleichmäßige Lieferung von allen Herstellern ist im zweiten Quartal unwahrscheinlich - es wird also anfangs weniger Impfstoff und wahrscheinlich in einzelnen Wochen deutlich mehr geben.

So lange nach Prioritätsgruppen geimpft wird, sind Nachweise nötig. Für das Alter reicht der Ausweis, Ärzte bescheinigen entsprechende Vorerkrankungen. Für dieses Attest müssen Patienten nichts zahlen - Ärzte werden dafür vergütet. Arbeitgeber bestätigen die Risiko-Tätigkeit (Vorlage), Pflegebedürftige und Schwangere können bis zu zwei Kontaktpersonen für eine Impfung nennen (Vorlage).