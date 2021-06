Corona-Impfung: Neues System für Terminvergabe gestartet Stand: 03.06.2021 06:18 Uhr Schleswig-Holstein ändert die Vergabe von Corona-Impfterminen. Angehörige der ersten drei Priorisierungsgruppen können sich ab heute für Termine in Corona-Impfzentren ihrer Wahl im Land anmelden.

Das bisherige System hatte immer wieder für großen Frust bei den Nutzern gesorgt. Damit soll nun Schluss sein. Auf www.impfen-sh.de ist eine neue Registrierungsphase gestartet. Wer zu den ersten drei Prio-Gruppen gehört, kann sein Wunsch-Impfzentrum wählen und seine Daten hinterlegen. Sobald dann Termine verfügbar sind, würden diese automatisch per E-Mail zugewiesen, wie das Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte. Die Zuweisung erfolgt per Zufallsgenerator. Dabei können sich Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner das Impfzentrum selbst aussuchen.

Erste Termine ab 9. Juni

Sollte der Andrang auf der Webseite impfen-sh.de zu hoch sein, wird nach Ministeriumsangaben wieder eine Warteschlange eingeschaltet, die automatisch auf die Website leitet, wenn das Aufkommen es zulässt. Die Registrierungs-Startphase zur Einführung des neuen Systems soll bis 7. Juni (13 Uhr) laufen. Für die Terminvergabe spielt es keine Rolle, wann sich innerhalb dieses Zeitraums Personen registrieren.

Die ersten Termine sollen dann ab dem 9. Juni vergeben werden. Das Ministerium verwies darauf, dass es aufgrund der anhaltenden Impfstoffknappheit mehrere Wochen dauern kann, bis Menschen nach ihrer Registrierung auf dem Portal einen Termin erhalten.

Wichtiges zum neuen Verfahren im Überblick:

Personen der Prioritätsgruppen 1, 2 und 3 können sich ab Donnerstag (3. Juni) ab 9 Uhr unter www.impfen-sh.de registrieren.

www.impfen-sh.de registrieren. Zum Schutz vor Überlastung der Website kann sich weiterhin eine Warteschlange bei sehr hohem Aufkommen einschalten, die automatisch auf die Website leitet, wenn das Aufkommen es zulässt.

Die Registrierungs-Startphase zur Einführung des neuen Systems läuft bis 7. Juni um 13 Uhr.

Es spielt für die Terminvergabe keine Rolle, wann sich innerhalb dieses Zeitraums Personen registrieren.

Anzugeben sind die üblichen Daten zur Terminvereinbarung sowie das gewünschte Impfzentrum.

Personen, die keine Möglichkeit der Registrierung per Internet haben, können sich per Telefon unter (0800) 455 65 50 von Montag bis Sonnabend (jeweils von 8 -18 Uhr) registrieren.





Nach der Startphase erfolgt eine erste Zuteilung vorhandener Termine für die kommende Woche ab dem 9. Juni in einem randomisierten Verfahren. Personen erhalten eine Mail, mit der die vorgenommene Registrierung bestätigt wird. Sobald ein Termin verfügbar ist, erhalten die Personen eine Terminbestätigung sowie die Aufklärungsbögen per Mail.

Terminbestätigungen werden spätestens 24 Stunden vor dem Termin versandt.

Personen ohne E-Mail-Adresse wird der zugewiesene Termin telefonisch mitgeteilt.

Aufgrund der anhaltenden Impfstoffknappheit kann es mehrere Wochen dauern, bis ein Termin zugewiesen wird.

Die Registrierung wird nach dieser Startphase weiter und grundsätzlich ohne zeitliche Begrenzung möglich sein.

Die Zuteilung der Termine erfolgt mit Fortschreitung der Impfstofflieferungen. Wenn die Zuteilung der Termine für die registrierten Personen aus der Startphase erfolgt ist, wird die weitere Zuteilung fortlaufend nach der Reihenfolge des Eingangs der Registrierungen erfolgen.





Personen, die den zugeteilten Termin im Impfzentrum ihrer Wahl nicht wahrnehmen können oder wollen, müssen diesen unbedingt so früh wie möglich stornieren, um so die Termine für andere freizugeben. Eine Auswahl des Zeitpunktes oder eine Umbuchung von zugewiesenen Terminen ist nicht möglich. Eine erneute Registrierung ist möglich.

Eine Person darf nur einmal registriert sein. Überprüfungen werden vorgenommen. Es besteht die Möglichkeit bis zu drei verschiedene Personen gleichzeitig zu registrieren. Gemeinsam registrierten Personen wird nach Möglichkeit ein gemeinsamer Impftermin zugewiesen.

Das gewünschte Impfzentrum kann frei gewählt werden.

Die Kapazitäten der Impfzentren, die auch für Zweitimpfungen entsprechend genutzt werden, variieren.

