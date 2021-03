Corona: Impftermine für 16.800 Menschen ab Sonnabend buchbar Stand: 26.03.2021 18:31 Uhr Weil laut Bundesgesundheitsministerium weniger Impfstoff für die Corona-Zweitimpfung zurückgehalten werden muss, können ab Sonnabend wieder Impftermine in Schleswig-Holstein gebucht werden.

Schleswig-Holstein gibt am Sonnabend (27.3.) Corona-Impftermine für weitere 16.800 Menschen frei. Diese können ab 11 Uhr unter www.impfen-sh.de als Doppeltermin für die zwei nötigen Impfungen gebucht werden. Das hat das Gesundheitsministerium am Freitag angekündigt. Die nun freigegebenen Termine gelten ausschließlich für die Impfzentren in Bad Schwartau, Bad Oldesloe, Gettorf, Norderbrarup, Prisdorf und Elmshorn. In Elmshorn wird Moderna verimpft, in den fünf anderen Impfzentren Biontech-Pfizer.

Impfstoffmengen sollen steigen

Hintergrund ist ein Strategiewechsel. Weil erwartet wird, dass in Kürze mehr Impfstoff geliefert werden kann, empfiehlt das Bundesgesundheitsministerium nun, weniger Imfpstoff einzuplanen, um die Zweitimpfung abzusichern. Bisher waren alle Impftermine für März und April ausgebucht. Aktuell werden die Menschen aus den zwei Gruppen mit der höchsten Priorität geimpft. Dazu gehören Menschen ab 70, mit Vorerkrankungen, mit Berufen mit hohem Ansteckungsrisiko oder Kontaktpersonen von Schwangeren und Pflegebedürftigen.

Erstimpfungen: Impfquote bei 11,3 Prozent

In Schleswig-Holstein haben laut Gesundheitsministerium bisher bis einschließlich Donnerstag rund 328.000 Menschen mindestens die Erstimpfung gegen Covid-19 erhalten. Die Impfquote bei Erstimpfungen ist demnach mit 11,3 Prozent die dritthöchste in Deutschland. Bei den Zweitimpfungen bedeuten 3,7 Prozent den zweitniedrigsten Wert. Von den Schleswig-Holsteinern ab 80 Jahren sind laut Ministerium inzwischen rund 190.000 geimpft oder haben einen Termin vereinbart. Das entspricht etwa 86 Prozent der Impfberechtigten in dieser Altersgruppe.

