Corona in SH: Geimpfte sollen ab 10. Mai Rechte zurückbekommen

Geimpfte sollen ab 10. Mai Rechte zurückbekommen Stand: 28.04.2021 17:15 Uhr Vollständig gegen Corona-Geimpfte sowie von einer Covid-19-Erkrankung genesene Menschen, sollen ab dem 10. Mai in Schleswig-Holstein einen Teil ihrer Rechte zurückbekommen.

Wie Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) am Mittwoch mitteilte, sollen für sie dann die gleichen Rechte gelten, wie für Menschen, die ein negatives Testergebnis vorlegen können. Über ein entsprechendes Bundesgesetz soll der Bundesrat am 28. Mai abstimmen. Das ist aus Gargs Sicht zu spät, daher plane Schleswig-Holstein eine eigene Regelung. "Ich glaube schon, dass man Freiheitsrechte so schnell wie möglich wieder zurückgeben kann und auch muss", sagte Garg.

Günther: Risiko minimal

Lockerungen umzusetzen geht laut Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) bei den vollständig Geimpften und nachweislich Genesenen, da bei ihnen das Risiko, andere anzustecken, auf ein Minimum reduziert sei. "Die Zahlen in Schleswig-Holstein sind stabil, weil die Menschen in unserem Land den von uns vorgeschlagenen Weg so aktiv mitgehen" sagte Günther.