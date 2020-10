Corona-Gefahr: Eltern fordern für den Herbst mehr Schulbusse Stand: 06.10.2020 08:25 Uhr Eltern in Schleswig-Holstein sind in Sorge. Der Grund: Wenn nach den Herbstferien wieder mehr Kinder mit dem Bus zur Schule fahren, könnte die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus deutlich steigen.

Sobald in der dunklen Jahreszeit wieder mehr Kinder ihre Fahrräder stehen lassen, werden die Busse wohl voller. Der Landeselternbeirat der Gemeinschaftsschulen fordert deshalb, dass mehr Fahrzeuge eingesetzt werden. Es sei absurd, dass Kinder in der Schule streng getrennt werden, aber in den Bussen eng zusammenstehen müssten, sagt Thorsten Muschinski, Vorsitzender im Landeselternbeirat.

AUDIO: Trotz Corona: Nicht in allen Kreisen mehr Schulbusse (1 Min)

Kreise, die im Schülertransport reagiert haben

Ändern könnten das die Kreise, die für den Schülertransport zuständig sind. Einige haben inzwischen reagiert, andere wollen weiter abwarten. Im Kreis Herzogtum Lauenburg wurde zum Beispiel in Mölln der Unterrichtsbeginn gestaffelt, damit weniger Kinder gleichzeitig unterwegs sind. In Rendsburg-Eckernförde gibt es bereits verstärkte Linien für Schüler. Auch Steinburg hat - wie jedes Jahr - die Kapazitäten im Herbst erhöht. Im nordfriesischen Husum und im Kreis Stormarn fahren nach den Herbstferien mehr Busse, aber nur auf einigen Strecken.

Kreise, die nun zunächst abwarten wollen

Konkrete Pläne gibt es in den Kreisen Ostholstein, Plön, Segeberg, Dithmarschen, Pinneberg und Schleswig-Flensburg aktuell nicht. Aus Ostholstein heißt es, Busse seien bislang nicht als Ansteckungsherde bekannt. Der Kreis Plön antwortete NDR Schleswig-Holstein, eine flächendeckende Verstärkung der Schülerbeförderung sei nicht möglich, wegen fehlender Busse und Fahrer. Schleswig-Flensburg, Segeberg, Pinneberg und Dithmarschen wollen erstmal die weitere Entwicklung abwarten und dann eventuell reagieren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.10.2020 | 07:00 Uhr