Fußballteams in SH dürfen wieder trainieren

Während die Saison im Fußball-Amateurbereich in Schleswig-Holstein nicht mehr zu Ende gespielt wird, hat der Landes-Fußballverband (SHFV) Mannschaften das Training auf Sportplätzen wieder erlaubt. Die Wiederaufnahme sei "unter Auflagen möglich", teilte der Verband mit. Dabei geht es beispielsweise um einen Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen zwei Personen. Duschen sowie Umkleidekabinen müssen geschlossen bleiben.

SHFV: Wiederaufnahme des Trainingbetriebes NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 05.05.2020 08:00 Uhr Autor/in: Lars Grüning Die Saison im Fußball-Amateurbereich in SH ist abgebrochen. Das Training wird Mannschaften trotz Corona-Pandemie nun wieder erlaubt - unter Auflagen.







Bedingungen für einen Trainingsbetrieb

Die Landesregierung hat für die Nutzung von Sportanlagen im Freien folgende Bedingungen aufgestellt:

der Sport muss kontaktfrei durchgeführt werden

Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Sportlern untereinander und zu den Trainern

Hygienemaßnahmen insbesondere bei der gemeinsamen Nutzung von Sportgeräten

Umkleiden, Duschen, Gemeinschaftsräume und Gastronomie bleiben geschlossen

keine Warteschlangen beim Betreten der Sportanlage

Zuschauer sind nicht erlaubt

weitere vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und den einzelnen Sportfachverbänden entwickelte Empfehlungen werden vor Aufnahme des Sportbetriebs umgesetzt und vor Ort in schriftlicher Form mit dem Hinweis auf deren Verbindlichkeit ausgehängt

Keine Beschränkung auf Altersklassen

In der SHFV-Mitteilung sind keine Altersklassen von dieser Regelung ausgenommen - auch Kinder und Jugendliche sollen demnach wieder trainieren dürfen. Ein Konzept zur Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs hat der SHFV nach eigenen Angaben bereits erarbeitet. Sobald dieses freigegeben wird, soll es umgehend an die Vereine gehen, um damit die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs zu unterstützen. Die Gesundheit aller am Trainingsbetrieb Beteiligten sowie die Eindämmung der Covid-19-Pandemie müssten weiterhin oberste Priorität haben, schreibt der SHFV in seiner Mitteilung.

