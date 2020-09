Corona-Fälle: Unruhe von Flensburg bis Wesselburen Stand: 29.09.2020 13:56 Uhr Flensburg bereitet sich darauf vor, zum Risikogebiet innerhalb Deutschlands zu werden. Einen Lockdown soll es in der Stadt nicht geben. Viele Regionen warten auf Corona-Testergebnisse.

Drei Infizierte sorgen derzeit für die meisten der 250 Quarantänefälle in Nordfriesland - und außerdem viel Arbeit im Gesundheitsamt. Die drei jungen Erwachsenen waren laut Amt Mitte des Monats auf einer Hochzeit in Polen. Danach fühlten sie sich zunächst noch gesund, trainierten in Sportvereinen, waren auf Partys. Ungewöhnlich viele Kontakte seien es gewesen, so ein Sprecher. Jetzt wartet der Kreis auf Ergebnisse von 90 Tests.

In Flensburg wird weiter getestet

Nach einer Hochzeitsfeier in Dänemark geht auch in Flensburg die Testserie weiter. 250 weitere Schüler sollen getestet werden. 160 Schüler waren am Sonntag an einer mobilen Station getestet worden. Inzwischen befinden sich 450 Menschen in Quarantäne. Voraussichtlich am Mittwoch gibt es die ersten Testergebnisse. Die Stadtverwaltung bereitet sich darauf vor, dass Flensburg zum Risikogebiet innerhalb Deutschlands werden könnte und die Warnschwelle überschreitet. In diesem Fall wären für alle Flensburger Reisen innerhalb Deutschlands eingeschränkt. Aus dem Rathaus heißt es, ein Lockdown solle vermieden werden.

Wesselburen: Bislang nur ein positiver Test

In Wesselburen (Kreis Dithmarschen) war bisher nur einer von 110 Corona-Tests positiv. Nach Angaben der Stadt bleiben dort bis zum 11. Oktober unter anderem Sportplatz, Spielplätze und die Bücherei geschlossen. Außerdem wurden die Watt'n Meer School und die Eider-Nordsee-Schule bis zu den Herbstferien geschlossen.

In der Kleinstadt waren mehrere Corona-Fälle in einem Viertel festgestellt worden. Dort sollen demnächst ganze Straßenzüge getestet werden. Solche Tests wären freiwillig, sagte Renate Agnes Dümchen, die den Geschäftsbereich Familie, Soziales, Gesundheit beim Kreis Dithmarschen leitet.

Rendsburg-Eckernförde: Verschäfte Auflagen bei Feiern

Mit nur fünf Fällen pro 100.000 Einwohner und Woche liegt der Kreis Rendsburg-Eckernförde noch weit unter der 50er-Warnschwelle. Trotzdem gelten mittlerweile schärfere Auflagen bei Feiern. Private Veranstaltungen mit 25 oder mehr Menschen müssen spätestens drei Tage vor Beginn angemeldet werden. Die Anzeigepflicht gelte für Veranstaltungen im öffentlichen Raum, bei denen keine festen Sitzplätze vorhanden sind oder diese nicht nur kurzzeitig verlassen werden sowie für Veranstaltungen im privaten Wohnraum und auf dem dazugehörigen Grundstück, hieß es in einer Mitteilung des Kreises. Außerdem ist ein Hygienekonzept vorzulegen.

Mund-Nasen-Schutz-Pflicht an Rendsburger Schulen

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde verschärfte seine Corona-Auflagen - speziell für die Stadt Rendsburg. An allen Schulen der Stadt gilt jetzt: Alle Kinder müssen überall einen Mund-Nasen-Schutz tragen, nur wenn sie in der Klasse an ihrem Platz sitzen nicht. So sollen laut Kreis auch Ansteckungen innerhalb der Kohorten minimiert werden. Außerdem gibt es ganz konkrete Regeln, wie und wie oft die Klassenräume belüftet werden müssen.

Kreis Pinneberg: Mund-Nasen-Schutz-Empfehlung an Schulen

Im Kreis Pinneberg sind aktuell 200 Schüler in Quarantäne. 400 werden derzeit zu Hause unterrichtet. Außerdem empfiehlt der Kreis dringend allen Schülern und Lehrern den gesamten Tag über in den Einrichtungen eine Mund-Nasen-Maske zu tragen. Hunderte Schüler im Kreis waren am Wochenende beim Corona-Test. Die Ergebnisse erwartet die Kreissprecherin für die kommenden Tage. Hintergrund der vielen Tests sind mehrere Infizierte und Verdachtsfälle an insgesamt sechs Schulen im Kreis Pinneberg.

