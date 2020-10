Corona: Dithmarschen überschreitet Warnschwelle Stand: 20.10.2020 16:30 Uhr Nach der Stadt Neumünster ist Dithmarschen der erste in Kreis in Schleswig-Holstein, der die kritische Marke von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschritten hat.

In Dithmarschen steigt die Zahl von registrierten Corona-Infektionen weiter. Laut Kreisverwaltung gab es in den vergangenen sieben Tagen mehr als 36 Fälle - gerechnet auf 100.000 Einwohner. Damit überschreitet der Kreis die Warnschwelle von 35 Infizierten. Im öffentlichen Raum dürfen künftig maximal 25, im privaten Raum höchstens 15 Personen an einer Feier teilnehmen. Zusätzlich empfiehlt die Landesverordnung eine Sperrstunde in der Gastronomie ab 23 Uhr.

Herbstmarkt startet trotzdem

Der Herbstmarkt in Heide soll trotzdem am Freitag starten, wenn auch unter verschärften Auflagen. Das haben der Landrat von Dithmarschen, Stefan Mohrdieck (parteilos), und der Bürgermeister der Stadt Heide, Oliver Schmidt-Gutzat (SPD), am Nachmittag entschieden. Aber das Hygienekonzept des Jahrmarkts wurde angepasst: Wegen der Abstandsregel sind nun nur noch 500 Menschen auf einmal zugelassen. Auf dem Markt gilt zudem das Einbahnstraßen-Prinzip. Die Besucher können also nur in eine Richtung über den Markt laufen. Außerdem müssen sie auf dem Gelände Masken tragen, genauso wie die Schausteller. Zudem gilt ein Alkoholverbot.

