Demo für Discos: Wie lange bleibt tanzen tabu?

Wummernde Bässe, ausgelassene Stimmung und tanzende Menschen in einem Club - zuletzt gab es das Mitte März. Seitdem sind Diskotheken in Schleswig-Holstein und allen anderen Bundesländern geschlossen, wenn sie sich nicht alternativ aufgestellt haben. Tanzen ist wegen der Corona-Pandemie und der Ansteckungsgefahr tabu. Seit einem halben Jahr haben die Betreiber keine Einnahmen mehr und können ihre Angestellten nicht beschäftigen. Darauf wollen sie am Mittwoch in Berlin aufmerksam machen - zusammen mit anderen Menschen aus der Veranstaltungsbranche, wie Technikverleihern, Messe- und Zeltbauern. Zu der Demonstration erwartet das Bündnis "#AlarmstufeRot" zu der symbolträchtigen Startzeit 12:05 Uhr mehr als 5.000 Teilnehmer.

Plan für Disco in Henstedt-Ulzburg "gescheitert"

Joey Clausen betreibt das "Joy" in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg). Auf die Tanzfläche hier passen normalerweise bis zu 600 Leute. In den sechs Monaten hat er nach eigenen Angaben rund eine viertel Million Euro Verlust gemacht, ein halber Jahresumsatz "Das ist eine Katastrophe", sagt er. "Ich hab' den Laden im April 2016 übernommen und habe jedes Jahr Geld reingesteckt. Ich habe versucht, meine Gewinne zu veräußern, noch mehr Power reinzustecken und noch mehr Ertrag rauszuholen. Dieser Plan ist definitiv gescheitert. Für mich geht es jetzt darum zu überleben."

Betreiber: Mit Abstand funktioniert eine Disco nicht

Clausen fordert die Abschaffung der Abstandsregeln für Veranstaltungen von 50 bis 100 Leuten. Denn dann könnte er im "Joy" einzelne Räume für private Veranstaltungen vermieten, auf denen auch getanzt werden kann. Mit Abstand, sagt Clausen, funktioniere eine Disco nicht. Außerdem könnten sich seiner Meinung nach Gäste vorher online registrieren, so wie bei der Kieler Woche.

Bündnis: Eine Million Jobs sind in Gefahr

Bundesweit seien eine Million Jobs direkt in Gefahr, so das Bündnis "#AlarmstufeRot". Die Betroffenen fordern von der Regierung unter anderem mehr und längere finanzielle Hilfen sowie Möglichkeiten, wieder arbeiten zu können. Das Bündnis der Veranstalter sagt, während fast alle anderen Branchen unter Auflagen wieder Geld verdienen können, fehle für ihren Berufszweig noch immer eine Perspektive.

